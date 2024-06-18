Стрілянина у Шевченківському районі Києва: стало відомо, хто був жертвою

У Шевченківському районі Києва вдень 18 червня була стрілянина. Як з'ясувалося, жертвою був казахський опозиціонер Айдос Садиков.

Про це повідомили джерела 24 Каналу. На місці стрілянини у Києві продовжують працювати правоохоронці.

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Жертвою став казахський опозиціонер Айдоса Садиков

Співрозмовники повідомили, що невідомий в Шевченківському районі столиці вистрілив у казахського опозиціонера та керівника опозиційного інтернет-медіа "БАСЕ" – Айдоса Садикова. Чоловік відомий своєю критикою влади Казахстану.

Про замах згодом також на своїй фейсбук-сторінці повідомила і дружина Айдоса Садикова – Наталя. Вона зазначила, що на її чоловіка скоїли замах біля його власного будинку.

Варто зазначити, що Садиков критикував владу Казахстану на своєму ютуб-каналі, а також підтримав протести у Казахстані, які відбувалися у 2022 році. Також Садиков називав президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва російською маріонеткою.

У жовтні 2023 року Садикова було оголосили в розшук у Казахстані за так зване "розпалювання ворожнечі". До цього у 2010 році чоловіка засудили до двох років позбавлення волі за звинуваченням у "хуліганстві". Опозиціонер був звільнений у 2012 році.

Нагадаємо, що першими про подію повідомили в пресслужбі Національної поліції України, де розповіли, що до столичної поліції лінію 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Віктора Ярмоли у Києві було чути постріли. Після цього на цю адресу виїхали правоохоронці.

Як зазначили, у поліції, зловмисник підійшов до машини, в якій сидів Садиков, і вистрілив. Жінка, яка була із Садиковим в автомобілі, не постраждала. Сам опозиціонер, за даними ЗМІ, наразі перебуває у важкому стані.

Джерела 24 Каналу також наголосили, що на місці події працюють всі служби. Також вирішується питання надання правової кваліфікації, а самого чоловіка, що стріляв, шукають.