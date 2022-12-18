У США сварка у соцмережах переросла у стрілянину між підлітками: є загиблі та поранені

У США сварка у соцмережах завершилася трагедією. Загинули 2 підлітків: 14 та 16 років.

Окрім того, у лікарні опинилися ще троє підлітків. Постраждалі – 11 та 15-річні хлопці та 15-річна дівчина.

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Трагедія сталася в Атланті у житловому комплексі.

Одна група людей прийшла до квартири зі зброєю, а потім інша група вистрілила зі зброї,

– мовиться у повідомленні.

За даними правоохоронців, трагедія розпочалася у квартирі. Водночас загиблих знайшли на вулиці. Їх застрелили.

Деталей про стан постраждалих наразі не розкривають. Правоохоронці зауважили, що у той час, коли люди планують час свят, щонайменше двом родинам доведеться готуватися до похоронів. Поліцейські зауважили, що у руках молоді – "надто багато зброї".

Деталі про стрілянину у супермаркеті США

У листопаді 2022 року стрілянина сталася у супермаркеті США. Мовиться про Walmart, розташований у Вірджинії.