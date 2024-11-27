Вийшли "поговорити": невідомі влаштували стрілянину в центрі Москви

У кафе у центрі Москви двоє чоловіків посварилися, після чого вийшли на вулицю "поговорити". Один з них вирішив "розібратися" з опонентом за допомогою вогнепальної зброї.

Подія сталася у кафе "Кофеманія" в центрі Москви. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Деталі стрілянини в центрі Москви

За даними ЗМІ, невідомі влаштували стрілянину в центрі Москви після сварки у кафе "Кофеманія" на Нікітській вулиці. Наразі відомо про одного пораненого.

Конфлікт, ймовірно, стався між двома чоловіками, що сиділи за одним столиком. Вони вийшли на вулицю "поговорити", після чого пролунали постріли.

Поліція оглядає місце події, працюють і лікарі швидкої. За інформацією російських правоохоронців, злочинець втік з місця події на автомобілі.

Нагадаємо, у російському Чебаркулі на стенді "героїв СВО" з'явилося фото маніяка, який у 2014 році зґвалтував і вбив матір трьох дітей. З початком війни його помилували та взяли у військо. Місцеві жителі обурені такими "героями".