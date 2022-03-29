Стримують окупантів та займають населені пункти: які завдання зараз виконують ЗСУ
29 березня 2022 , 01:28Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники вже 33 доби боронять нашу країну від російських загарбників. У Генштабі ЗСУ розповіли, на чому зараз зосереджені їхні дії.
У Генштабі надали оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 00:00 29 березня. Там розповіли, що українські бійці продовжують вести оборону на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.
Цікаво "Офіцерський клуб" на тому світі: ЗСУ знищили російського командира та начальника штабу
На чому зосереджені сили ЗСУ
Наразі на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках зусилля українських захисників зосереджені на:
- недопущенні просування окупантів в напрямках Слов'янська та Барвінкового;
- зайнятті Кам'янки та Топольського;
- створенні умов для покращення тактичного положення в районі Чугуєва;
- стримуванні атак загарбників в районах Рубіжного, Лисичанська і Попасної та не допусканні обходу основних сил угруповання.
Одночасно бійці продовжують утримання кругової оборони Маріуполя та оборону й стримування просування ворогів в районі Чернігова.
Буде цікаво: Звідки Росія забрала армію для війни в Україні – Піонтковський