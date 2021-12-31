Струс мозку, гематоми та синці: на Вінниччині батько жорстоко побив 3-місячного сина

У Вінницькій області батько в стані алкогольного сп'яніння жорстоко побив свого 3-місячного сина. Внаслідок інциденту немовля зазнало струсу мозку.

Мати намагалася захистити свою дитину, але неадекват вигнав її з хати. Про це повідомила у своєму телеграмі уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Плач немовляти викликав агресію у чоловіка, який був у стані алкогольного сп'яніння. Як результат дитина отримала струс головного мозку. Лікарі також вказують на наявність у неї гематоми на голові та синець на обличчі. Наразі дитина з матір'ю перебувають у нейрохірургічному відділенні обласної лікарні,

– зазначила омбудсмен.

Поліція відкрила справу

У поліції відкрили справу, але лише за фактом завдання легких тілесних ушкоджень неповнолітньому.

Правоохоронці прокоментували цю ситуацію і зазначили, що притягнути батька до кримінальної відповідальності можливо лише після проведення експертизи, яку планують зробити після одужання 3-місячного немовляти, а також у разі заяви матері про вчинення домашнього насильства.

Людмила Денісова звернулась до голови Нацполіції з вимогою щодо об'єктивного розслідування факту вчинення домашнього насильства щодо дитини та її матері.

Текст публікації Людмили Денісової:

У ЗМІ оприлюднено інформацію про вчинення в селі Черепашинці Вінницької області домашнього насильства з боку батька до своєї тримісячної дитини та дружини.

Плач немовляти викликав агресію у чоловіка, який був у стані алкогольного сп'яніння. Як результат дитина отримала струс головного мозку. Лікарі також вказують на наявність у неї гематоми на голові та синець на обличчі. Наразі дитина з матір’ю знаходиться в нейрохірургічному відділенні обласної лікарні.

Як з’ясовано, родина не перебувала на обліку як така, що опинилась в складних життєвих обставинах. Проте. в громаді знали, що сім'я є кризовою і потребує допомоги. Адже молодій матері всього 18 років і їй нікуди було йти від кривдника.

Це вкотре підтверджує, що ненадання своєчасно соціальних послуг сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах та не можуть їх подолати самостійно, призводить до вчинення насильства.

За інформацією поліції, за цим випадком розпочато кримінальне провадження, але лише за фактом завдання легких тілесних ушкоджень дитині. У поліції прокоментували цю ситуацію і зазначили, що притягнути батька до кримінальної відповідальності можливо лише після проведення експертизи, яку планують зробити після одужання немовляти, а також у разі заяви матері про вчинення домашнього насильства.

Звернулась до голови Національної поліції України з вимогою щодо об'єктивного розслідування факту вчинення домашнього насильства по відношенню до дитини та її матері.

Також скеровано запит до начальника Служби у справах дітей Вінницької обласної державної адміністрації щодо здійснення перевірки дій/бездіяльності органу опіки та піклування стосовно організації захисту прав постраждалої дитини, надання необхідної допомоги та забезпечення необхідного соціального супроводу родини.

Вкотре звертаю увагу як компетентних органів, так і суспільства, що подолати таке ганебне явище як домашнє насильство можливо лише за умови належного розслідування кожного факту, визнання його суспільної небезпеки та забезпечення нетерпимого ставлення до будь-яких його проявів.