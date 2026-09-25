На полях Генасамблеї ООН президент Фінляндії Александер Стубб закликав власника SpaceX Ілона Маска допомогти Україні у боротьбі з балістичною загрозою, пише Reuters.

Що Стубб попросив у Маска для України?

За словами фінського лідера, він попросив Маска розширити роботу Starlink, щоб Україна могла завдавати ударів по пускових установках балістичних ракет на території Росії.

Напередодні зими Україна гостро потребує ракет до Patriot. Українські посадовці вважають, що удари по балістичних установках могли би компенсувати цю нестачу.

Я закликаю Ілона Маска надати українцям можливість використовувати Starlink у районах, де розташовані пускові установки балістичних ракет – як на окупованій території України, так і в Росії – зі стратегічною метою. Це допомогло б зберегти життя,

– сказав Стубб.

Говорячи про підготовку до зими, президент Фінляндії назвав три речі, яких потребує Україна.

Перше – це протиповітряна оборона. Друге – енергетична інфраструктура на зиму. Третє – гроші. "Саме над цим ми зараз працюємо. Ми готуємо зимовий пакет допомоги, адже я не бачу завершення війни до зими", – уточнив фінський лідер.

Нагадаємо, що під час зустрічі з Дональдом Трампом 22 вересня Володимир Зеленський просив його дозволити використовувати Starlink на території Росії. Втім, американський президент заявив, що Києву варто домовлятися про це безпосередньо з Маском.

До слова, сам Маск, за даними ЗМІ, готовий надати Україні потрібний дозвіл за умови згоди від Білого дому.