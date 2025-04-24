Зустрів день народження у лікарні: трагічні деталі смерті студента в Рівному

Студент рівненського коледжу Дмитро Мельник постраждав від удару струмом у гуртожитку. П'ять місяців він провів у лікарні та помер на Великдень, 20 квітня.

Дмитро навчався у Рівненському професійному коледжі Національного університету біоресурсів та природокористування. Про це розповіла мама Дмитра Ніна Мельник OBOZ.UA, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про Дмитра Мельника

Студент відзначив своє 20-річчя у лікарні 15 квітня. Його мама підкреслила, що він сильно втратив вагу після того, що сталося, а з часом став ще худішим. У нього падав тиск та навіть медсестри казали попрощатися з ним.

П'ять місяців Дмитро Мельник виборював життя. За цей час слідство так і не змогло назвати причин того, що сталося. А в самому навчальному закладі нікого з керівництва гуртожитку не усунуто з посад,

– написали у виданні.

24 листопада минулого року Дмитро прийняв душ у гуртожитку та зайшов у кімнату, щоб повісити мокрий рушник на батарею. Потім він узявся рукою за чавунну батарею, крикнув "Допоможіть" та впав на спину.

Сусіди хлопця Назар та Богдан побачили, що рука Дмитра була між батареєю опалення та підвіконням, а сам він знепритомнів. Вони звільнили товариша та викликали швидку допомогу. Лікарі провели обстеження та зазначили, що він житиме, але не зможе відновитися.

Чи покарали винних у смерті студента

У коледжі ситуацію не коментують. Після трагедії там видали цинічний висновок власної комісії, що "після спроби студента Дмитра Мельника повісити рушник на батарею у нього погіршилося здоров'я". Всі керівники гуртожитку перебувають на своїх місцях.

Батьки Дмитра неодноразово дзвонили до Національного університету біоресурсів та природокористування у Києві, але їхні заяви та прохання не брали до уваги.

У поліції Рівненської області відкрито кримінальне провадження за порушення вимог законодавства про охорону роботи службовою особою, що спричинило смерть людей. Наразі ведеться досудове розслідування та винному загрожує до семи років позбавлення волі.

До слова, у неділю, 20 квітня, у Луцькому районі 16-річного хлопчика вразило струмом на залізниці та він загинув. Хлопець зазнав ураження, коли виліз на вагон-цистерну.