Трагічна подія на студентській практиці: хлопець загинув від удару струмом у Львові

У Львові судитимуть виконроба однієї зі львівських будівельних команій через те, що під його керівництвом загинув студент-практикант. Дитина померла через те, що керівник не дотримувався вимог охорони праці.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

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Що сталося на будівництві та чому загинула дитина?

Прокурори Франківської окружної прокуратури міста Львова завершили досудове розслідування щодо загибелі 16-річного хлопця на виробництві. Подія сталася ще у червні 2021 року. Неповнолітній приїхав на практику до недобудови у Франківському районі та працював там з виконробом будівельної компанії.

Під час практики учень одного з вищих професійних училищ разом з товаришем працював понаднормово та навіть на вихідних. Залучаючи дітей до такої праці виконроб порушив вимоги законодавства про охорону праці.

Ба більше, керівник не дав дітям спецодяг, засоби захисту та допустив, що хлопці використовували заборонені для них пристрої. Чоловік залишив дітей з несправним обладнанням і без нагляду. Так під час роботи в паркінгу, одного з практикантів уразило струмом від електричного продовжувача. Хлопець помер на місці.

За цим фактом всі матеріали розслідування скерують до суду. Виконроба, як уповноважену особу, звинувачують у недотриманні ним вимог охорони праці, що призвело до смерті неповнолітнього.

Нагадаємо, у Рівному також відкрили кримінальне провадження за порушення вимог законодавства про охорону праці стосовно співробітників гуртожитку місцевого коледжу. Студент Дмитро Мельник отримав травми після удару струмом просто в помешканні. П'ять місяців хлопець перебував у лікарні, але, на жаль, помер. Водночас керівників гуртожитку не звільнили.