"Стугна" працює: морпіхи знищили російський танк разом з екіпажем
16 квітня 2022 , 17:07Читать новость на русском
Джерело:ВМС ЗСУ
Протитанковий ракетний комплекс "Стугна" у руках наших майстерних героїв вкотре довів свою ефективність. Наші морські піхотинці завдали ворогу чергових втрат.
Українські захисники за допомогою "Стугни" можуть ліквідовувати не лише російські танки, а й гвинтокрили. Наші герої готові знищувати окупантів у будь-який можливий спосіб.
Читайте також Подоляк скаржиться, що ЄС дає не ту зброю, яка потрібна Україні: ще й надто довго
Знищення танка
Українські морські піхотинці показали усю красу "Стугни" у дії. Один постріл – і російський танк разом з екіпажем ліквідовано.
Відео знищення танка окупантів:
Буде цікаво – дивіться відео про нові величезні втрати ворога станом на 16 квітня