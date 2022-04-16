"Стугна" працює: морпіхи знищили російський танк разом з екіпажем

Протитанковий ракетний комплекс "Стугна" у руках наших майстерних героїв вкотре довів свою ефективність. Наші морські піхотинці завдали ворогу чергових втрат.

Українські захисники за допомогою "Стугни" можуть ліквідовувати не лише російські танки, а й гвинтокрили. Наші герої готові знищувати окупантів у будь-який можливий спосіб.

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Знищення танка

Українські морські піхотинці показали усю красу "Стугни" у дії. Один постріл – і російський танк разом з екіпажем ліквідовано.

Відео знищення танка окупантів:

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