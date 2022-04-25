"Стугни", "Джавеліни", "Стінгери" – напоготові: як українські захисники зустрічають ворога

Російські вбивці шістдесят перший день атакують Україну. Проте Збройні Сили готові гідно зустрічати окупантів.

Про це повідомили 25 квітня у Генеральному штабі Збройних Сил України. Вони опублікували фото українських захисників зі зброєю.

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"Стугни", "Джавеліни", "Стінгери" та ще багато цікавого – напоготові. Разом переможемо!", – заявили у Генштабі.



З чим зустрічатимуть окупантів / Фото з фейсбук-сторінки Генштабу ЗСУ



Для рашистів підготували багато зброї / Фото АрміяInform



Український захисник / Фото АрміяInform

Ситуація на фронті

За інформацією Генштабу, росіяни продовжують наступати на Сході України. Вони прагнуть повністю контролювати Донеччину та Луганщину, щоб створити сухопутний шлях до тимчасово окупованого Криму. Проте окупанти успіхів не мають.

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