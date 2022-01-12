Стус, Чорновіл, Глузман: в ОП згадали про операцію КДБ проти діячів української культури

Попри репресії, ув'язнення та тортури українські дисиденти на власному прикладі довели можливість протистояти авторитарному режиму – словом, вірою, незламною волею, прагненням свободи та навіть ціною власного життя.

В Україні 12 січня з вдячністю згадують тих, хто вірили у державу та наближали нашу незалежність.

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Сьогодні День українського політв'язня. Цього дня 50 років тому почалася операція "Блок", організована КДБ проти діячів української культури, науки, духовності. Майже одночасно було заарештовано більшість відомих представників інтелігенції. Розпочався "генеральний погром" українського шістдесятництва,

– повідомили в ОП.

В Офісі Президента зазначили, що у Києві 12 січня 1972 року відбулися арешти:

поета Василя Стуса;

літературного критика Івана Світличного;

філософа Євгена Сверстюка;

математика й публіциста Леоніда Плюща;

багатолітнього в'язня сталінських таборів Данила Шумука;

лікаря Миколи Плахотнюка;

інженера-економіста Зиновія Антонюка;

реставратора Олеся Сергієнка;

поета Івана Коваленка.

Водночас у Львові були заарештовані публіцист В'ячеслав Чорновіл, журналіст Михайло Осадчий, релігійний діяч Іван Гель, мисткиня Стефанія Шабатура та поетеса Ірина Стасів-Калинець.

Затримали й лікаря Семена Глузмана, бібліотекарку Надію Світличну, священника Василя Романюка.

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Загалом до кінця 1972 року в Києві, Львові, Харкові, Бориславі, Івано-Франківську, Кременчуку, Скадовську та інших містах України було заарештовано близько 100 осіб, а до кінця 1974 року – майже 200.



Текст публікації Офісу Президента:

Сьогодні – День українського політв'язня. Цього дня 50 років тому почалася операція "Блок", організована КДБ проти діячів української культури, науки, духовності. Майже одночасно було заарештовано більшість відомих представників інтелігенції. Розпочався "генеральний погром" українського шістдесятництва.

12 січня 1972 року в Києві відбулися арешти поета Василя Стуса, літературного критика Івана Світличного, філософа Євгена Сверстюка, математика й публіциста Леоніда Плюща, багатолітнього в'язня сталінських таборів Данила Шумука, лікаря Миколи Плахотнюка, інженера-економіста Зиновія Антонюка, реставратора Олеся Сергієнка, поета Івана Коваленка.

У Львові були заарештовані публіцист В'ячеслав Чорновіл, журналіст Михайло Осадчий, релігійний діяч Іван Гель, мисткиня Стефанія Шабатура, поетеса Ірина Стасів-Калинець.

Пізніше затримали лікаря Семена Глузмана, бібліотекарку Надію Світличну, священика Василя Романюка.

Загалом до кінця 1972 року в Києві, Львові, Харкові, Бориславі, Івано-Франківську, Кременчуку, Скадовську та інших містах України було заарештовано близько ста осіб. А до кінця 1974 року – майже 200.

Попри репресії, ув’язнення й тортури, яких зазнали українські дисиденти, вони на власному прикладі довели можливість протистояти авторитарному режиму – словом, вірою, незламною волею, прагненням свободи, навіть ціною власного життя.

Сьогодні згадуємо наших дисидентів із вдячністю за те, що вони вірили в Україну та наближали нашу незалежність.