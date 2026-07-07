Створення антибалістичної коаліції та PURL: Зеленський провів розмову із Генсеком

Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте під час перебування в Анкарі. Сторони обговорили наслідки російських атак, посилення української протиповітряної оборони та необхідність термінових поставок ракет-перехоплювачів.

Окрему увагу приділили створенню антибалістичної коаліції, програмі PURL та розвитку спільного виробництва зброї. Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Що обговорювали Рютте та Зеленський?

Глава держави поінформував очільника Альянсу про наслідки останніх масованих російських атак по українських містах і громадах. Основною темою переговорів став захист цивільного населення від російських ракетних ударів, зокрема балістичних атак.

За словами Зеленського, Україні необхідні термінові поставки ракет для систем протиповітряної оборони, оскільки саме балістичні ракети залишаються однією з найбільших загроз для українських міст.

Окремо президент і генсек НАТО обговорили внески держав-членів Альянсу у програму PURL. Йдеться про механізм, який має допомогти Україні отримувати необхідне озброєння та посилювати оборонні можливості.

Також під час зустрічі сторони приділили увагу створенню антибалістичної коаліції. За словами Зеленського, ця ініціатива має об'єднати партнерів навколо створення ефективнішої системи захисту від сучасних ракетних загроз.

Ще однією темою переговорів стало спільне виробництво зброї та поглиблення оборонної співпраці між Україною і країнами НАТО.

Зараз дуже важливо, щоб усі канали підтримки нашого захисту неба – як двосторонні, так і багатосторонні – працювали максимально активно,

– сказав глава держави.

Під час зустрічі Марк Рютте відзначив успіхи українських військових на фронті, які завдають значних втрат російським силам.

"Марк відзначив успіхи наших воїнів на фронті, які завдають Росії великих втрат, а також результати наших далекобійних відповідей. Домовились оперативно співпрацювати, щоб реалізувати все, про що говорили під час зустрічі", – підсумував президент.

Нагадаємо, раніше Рютте заявив, що Україна змінює динаміку на полі бою завдяки мужності, відданості та винахідливості своїх військових. За його словами, українські захисники продовжують демонструвати здатність адаптуватися та ефективно протистояти російській агресії.

Водночас генсек НАТО наголосив, що Київ і надалі потребує підтримки партнерів, особливо у сфері протиповітряної оборони. Союзники мають зробити все можливе, аби допомога Україні продовжувала надходити.

Він також повідомив, що європейські країни НАТО та Канада минулого року збільшили оборонні витрати майже на 20% порівняно з попереднім періодом. За його словами, сукупні додаткові інвестиції в оборону у 2025 і 2026 роках уже становлять 258 мільярдів доларів.