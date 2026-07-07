Окрему увагу приділили створенню антибалістичної коаліції, програмі PURL та розвитку спільного виробництва зброї. Про це повідомив Володимир Зеленський.

Дивіться також "Це зробить усіх нас сильнішими": Зеленський заявив, що Україна має бути в НАТО

Що обговорювали Рютте та Зеленський?