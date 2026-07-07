Окрему увагу приділили створенню антибалістичної коаліції, програмі PURL та розвитку спільного виробництва зброї. Про це повідомив Володимир Зеленський.
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Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте під час перебування в Анкарі. Сторони обговорили наслідки російських атак, посилення української протиповітряної оборони та необхідність термінових поставок ракет-перехоплювачів.
Окрему увагу приділили створенню антибалістичної коаліції, програмі PURL та розвитку спільного виробництва зброї. Про це повідомив Володимир Зеленський.
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