В Україні створили комісію з питань кримськотатарської мови: яке її завдання

Уряд створив Національну комісію з питань кримськотатарської мови. Важливо зберегти її та популяризувати.

Рішення про утворення комісії схвалили на засіданні Кабміну. Співголовуватиме її віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Важливо Росіяни катують кримських татар у СІЗО, продовжуються репресії та переслідування, – Барієв

Яке завдання комісії

Комісію створили для виконання Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022 – 2032 роки.

Вона функціонуватиме у складі представників залучених державних органів, а також Меджлісу кримськотатарського народу й мовознавців із наукових та освітніх установ.

Основне завдання – зберегти кримськотатарську мову. До слова, ЮНЕСКО віднесло її до переліку мов, що потребують захисту. Крім того, потрібно сприяти діям центральних і місцевих органів виконавчої влади із забезпечення функціонування кримськотатарської мови.

Мова корінного народу України

Верещук наголосила, що кримськотатарська – це мова одного з корінних народів України. Він наразі зазнає утисків і репресій у тимчасово окупованому Криму.

Разом з науковцями маємо популяризувати цю мову серед молоді, підіймати її престиж. Ми маємо зберегти нашу спільну національну пам’ять,

– додала вона.

За словами політикині, комісія буде сприяти збереженню національної культури, традицій, звичаїв кримських татар.