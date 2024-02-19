"Плаває" у морі: перші кадри з місця збиття Су-34 та Су-35С під Маріуполем
Вранці 19 лютого українські військові приземлили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С. З цих літаків били керованими авіабомбами по позиціях українських військ.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав кадри з міста, на яких помітно, як ворожий літак вже "плаває" у морі. Окупанти через це навіть підняли вертоліт.
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У морі помітили рештки ворожих літаків
З місця події. Літак, який "не падав", в морі. Росіяни намагаються щось дістати,
– пояснив Андрющенко.
За його словами, селища Рибацьке поблизу Маріуполя російські окупанти перекрили на в'їзд військовою комендатурою.
"Всі щось бігають, бігають. Краса. Насолоджуйтесь", – зауважив радник мера Маріуполя.
Як російський літак "плаває" у морі: дивіться відео
Своєю чергою командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук написав, що окупанти помітили свого пілота в Азовському морі.
Російські рятувальники доповіли, що пілот Су-35 дрейфує "ліцом у воду" в Азовському морі. А система Cospas-Sarsat знову підказує, де шукати екіпаж Су-34. Працюємо далі!
– зауважив генерал-лейтенант.
Командувач Повітряних сил ЗСУ опублікував фото карти, на якій помітно, де саме може перебувати екіпаж збитого другого літака Су-34.
Де перебуває російський екіпаж / Скриншот Миколи Олещука
Коротко про збиття ворожих літаків
- Вранці 19 лютого командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що наші військові у небі над Маріуполем збили два ворожі літаки. Зокрема, російський винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С. Цю успішну операцію наші військові здійснили на Сході України.
- Згодом Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зауважив, що ці ворожі літаки завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.
- До речі, буквально за останні три дні наші військові вже приземлили 6 ворожих літаків. Зокрема, 17 лютого ЗСУ збили два Су-34 та один Су-35, 18 лютого – ще один винищувач Су-34.