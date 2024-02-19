"Плаває" у морі: перші кадри з місця збиття Су-34 та Су-35С під Маріуполем

Вранці 19 лютого українські військові приземлили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С. З цих літаків били керованими авіабомбами по позиціях українських військ.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав кадри з міста, на яких помітно, як ворожий літак вже "плаває" у морі. Окупанти через це навіть підняли вертоліт.

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У морі помітили рештки ворожих літаків

З місця події. Літак, який "не падав", в морі. Росіяни намагаються щось дістати,

– пояснив Андрющенко.

За його словами, селища Рибацьке поблизу Маріуполя російські окупанти перекрили на в'їзд військовою комендатурою.

"Всі щось бігають, бігають. Краса. Насолоджуйтесь", – зауважив радник мера Маріуполя.

Як російський літак "плаває" у морі: дивіться відео



Своєю чергою командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук написав, що окупанти помітили свого пілота в Азовському морі.

Російські рятувальники доповіли, що пілот Су-35 дрейфує "ліцом у воду" в Азовському морі. А система Cospas-Sarsat знову підказує, де шукати екіпаж Су-34. Працюємо далі!

– зауважив генерал-лейтенант.

Командувач Повітряних сил ЗСУ опублікував фото карти, на якій помітно, де саме може перебувати екіпаж збитого другого літака Су-34.



Де перебуває російський екіпаж / Скриншот Миколи Олещука

Коротко про збиття ворожих літаків