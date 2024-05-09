Відмовляє головне обладнання: як сталося, що "новітній" російський винищувач Су-57 небоєздатний

Росія неабияк пишається своїм "новітнім" винищувачем Су-57. Однак річ у тім, що він не лише не відповідає заявленим характеристикам, а є фактично небоєздатним.

У розпіарених російською пропагандою Су-57 регулярно виходять з ладу два найголовніші компоненти. Тож літати на них може бути навіть небезпечно. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів авіаексперт та провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.

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Що не так з винищувачем Су-57

За словами Романенка, у Су-57 постійно виходять з ладу 2 елементи:

Ш-121 – радіолокаційний комплекс системи управління озброєнням, який відповідає за виявлення цілей та наведення ракет,

БЦОМ ІМА БК – бортовий комп'ютер, від якого залежить взагалі робота всіх систем літака, навіть польотом.

Річ у тім, що ці елементи дуже низької якості. Експерт розповів, що наприкінці 2023 року росіяни навіть збирали нараду з представниками всіх провідних підприємств та конструкторських бюро аерокосмічної й приладобудівної галузей, щоб розібратися, чому так сталося.

Влада вимагала, аби всі фахівці представили поглиблений аналіз ситуації та пропозиції по розробці оперативних заходів, направлених на підвищення якості та надійності.

Однак як росіяни зможуть покращити ситуацію – загадка. Адже через санкції виробник базових мікропроцесорів "Ельбрус", на яких заснована ця бортова цифрова обчислювальна машина, вже не може отримати необхідне комплектовання для свого обладнання та компоненти для серійного виробництва.

Саме тому виробництво Су-57 зійшло нанівець. За весь час росіяни створили лише таких 11 бортів, і то один розбили під час випробувань.

У 2022-му вони випустили 6 літаків, а вже у 2023 році – тільки два. Й одразу після цього провели збори й зупинили виробництво до того моменту, поки не зможуть розв'язати технічні проблеми.

Винищувач не відповідає базовим вимогам до п'ятого покоління

Це уривок з інтерв'ю з Валерієм Романенком. Повна версія з науковим співробітником НАУ вийде на сайтіСлідкуйте за, щоб нічого не пропустити.

Навіть якщо закрити очі на те, що важливі компоненти постійно виходять з ладу, Су-57 все одно не відповідає заявленим характеристикам. Росіяни гордо відносять цей винищувач до п'ятого покоління, хоч насправді він зовсім таким не є.

Згідно з концепцією п'ятого покоління, двигун борта має бути захищений від відповідного радіоелектронного обладнання. Максимально захищений від теплового випромінювання. Цього росіяни не зробили. У них дотепер всі побудовані 9 Су-57 мають двигуни так званого першого етапу. Такі самі, як стоять на четвертому плюс-плюс поколінні – на Су-35 та Су-34,

– пояснює Романенко.

Загалом до винищувачів п'ятого покоління висунуто дві головні вимоги: вони мають бути створені згідно з технологіями малої помітності та глибоко інтегровані до автоматизованих систем управління інших родів військ.

Тобто, до прикладу, американські пілоти можуть побачити зенітний комплекс і не входячи у небезпечну зону напряму передати всю інформацію про нього найближчому артилерійському підрозділу сухопутних військ. Росіянам подібні речі не доступні через відсутність ефективних систем передачі тактичної інформації.

Кремль дуже намагався продати цей винищувач "п'ятого покоління" Індії, і майже вийшло. Країни домовились про роботу над спільною версією Су-57 ще на початку 2000-х років. Росіяни запропонували Індії 25% долі у проєкті, вартість якого була оцінена у 8 – 10 мільярдів доларів.

В результаті у 2018 році Індія вийшла з проєкту, відкрито заявивши, що російський літак не відповідає вимогам п'ятого покоління.