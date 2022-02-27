Сучасна бойова техніка не наводиться через світлові знаки, – Арестович
27 лютого 2022 , 11:25Читать новость на русском
Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що сучасна бойова техніка не наводиться через світлові знаки на стовпах і дорогах. Це робиться за допомогою інших технічних засобів.
Тому, як зауважив Арестович, потрібно "припинити охоту на відьом", передає 24 канал.
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Спецслужби та українські військові закликають цивільне населення самостійно не намагатися силоміць затримувати диверсантів, а повідомляти поліцію.
Раніше радник МВС Вадим Денисенко наголошував, що всі мітки, які ставлять диверсанти, слід знешкоджувати. Їх треба замалювати смолою або заклеїти фольгою.
Як розпізнати диверсанта / Інфографіка 24 каналу