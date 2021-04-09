Сучасна диктатура: чи варто білорусам боротись за свою свободу

У сучасному світі досі є країни з диктаторським режимом правління. Однак історія показує, що всіх дикторів можна перемогти, якщо з ними боротись.

Деякі українці досі переконані, що може прийти якийсь Месія, міцний господарник чи супермен, який вирішить усі гострі та проблемні питання. Однак він може виявитись диктатором, а диктатура – це погано.

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Хто такі диктатори

У Стародавньому Римі диктатором називали посадову особу, що призначалася за пропозицією сенату у випадку зовнішньої чи внутрішньої небезпеки. Ця людина отримувала всю державну владу і нав'язувала свою волю іншим.

Диктатор – латинською dictator, походить від dicto, тобто, диктую, наказую.

Сама форма правління диктатура – це необмежена політична, економічна та ідеологічна влада у державі або регіоні. Диктатор опирається на безпосереднє застосування апарату насильства. Зокрема, на армію, поліцію та карні установи.

Найвідоміші диктатори сучасності

Двоє найвідоміших диктаторів XX століття – це Адольф Гітлер і Йосип Сталін. Саме ці дві особи винні у розв'язанні Другої світової війни й загибелі десятків мільйонів життів.

Навіть сьогодні, у XXI столітті, ця форма правління все ще існує в світі. Напевно, це добре, адже завжди можна подивитися на ці країни і порадіти їхньому умовному "щастю".

Українська військова радіостанція "Армія ФМ" опублікувала на своєму сайті добірку диктаторів.

• Башар Асад

Башар Асад – президент Сирії, де вже понад 10 років триває війна. Вона розпочалась після протестів через фальсифікацію під час виборів у 2011 році.

Асада підтримують східні сусіди України – росіяни. Вони воюють з непокірними диктатору повстанцями. Число загиблих у цій війні становить майже 1 мільйон жертв.



Башар Асад та Саддам Хусейн – диктатори сучасності / Колаж 24 каналу

• Саддам Хусейн

Саддам Хусейн – президент Іраку, який прославився тим, що використовував хімічну зброю навіть на території своєї держави. Місто Халабадж постраждало від бомбардування іпритом та зарином.

Тоді загинуло приблизно 5 тисяч цивільних жителів, ще 20 тисяч дістали важкі поранення. Хусейн закінчив свій життєвий шлях на шибениці.

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​• Кім Чен Ин

Кім Чен Ин – лідер Північної Кореї. Це взагалі дуже показова диктаторська країна, якою за весь час існування цього явища править одна родина.

Північна Корея є найзакритішою державою у світі, в якій поклоняються своєму лідеру. За різними оцінками, диктаторський режим цієї країни знищив майже 2 мільйони власних громадян.



Кім Чен Ин та Омар аль-Башир – диктатори сучасності / Колаж 24 каналу

​• Омар аль-Башир

Омар аль-Башир – експрезидент Судану, що протягом 30 років незмінно вів державу до статусу "вигнанця". На совісті тирана близько 400 тисяч смертей та 2,7 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

Саме він сказав, що "демократія, що не здатна прогодувати свій народ, не гідна того, аби продовжувати своє існування".

Я сміливо додам від себе до цього списку Олександра Лукашенка, який під час крайніх виборів чітко проявив свою позицію і заявив, що відмовлятися від влади він не збирається. Як мінімум, по-хорошому.

Диктаторський режим у Білорусі

Вибори у Білорусі не визнали такі "малорозвинуті та бідні" країни, як: США, Великобританія, Німеччина, Канада, Україна, Литва, Латвія, Данія, Чехія, Словаччина, Естонія та весь Європейський Союз.

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Натомість із перемогою його привітав президент Туркменістану. Той, який "все може і вміє", і також є вічним президентом. Також "перемогу" Лукашенка підтримав Володимир Путін.

Світова історія не раз показувала, що диктатура має значно більше мінусів у тому, щоб біля керма держави була одна людина, ніж переваг.

Коли система управління і функціонування держави створюється для того, щоб захищати інтереси однієї людини або групи осіб – вона приречена на те, щоб бути недієздатною після смерті диктатора.

Що спільного між країнами диктаторського режиму

У сучасному світі жодна диктаторська форма правління не проіснувала довго. У всіх країнах, які мали такий режим, завжди є певні спільні явища, зокрема:

тотальний безлад;

бідність;

війна після повалення такого режиму.

Однак є люди, які досі вважають, що диктатура начебто може врятувати чи допомогти, але це не так. Можливо, певний час буде добре, але проблеми нікуди не зникнуть і за короткий період все стане тільки гірше.

Білоруси мають вибір: жити в диктатурі або ж боротися за свою свободу та незалежність. Частина активного населення зараз це і робить. Це право належить тільки їм.

Чи повалила Україна диктатуру

Українці вже зробили свій вибір. Однак варто нагадати, що свобода – не безкоштована. Це, в першу чергу, відповідальність. Україна довго була в ярмі Російської Імперії, а потім в окупації під радянщиною.

Якщо українці будуть думати лише про себе і про своє покоління – у нас ніколи не буде майбутнього. Краще бути бідним у вільній країні, ніж багатієм у диктаторській державі.

Зміни в Україні можливі тільки за однієї умови. Наше завдання сьогодні – будувати Україну для дітей. Водночас вони продовжать працю й будуватимуть державу вже для своїх дітей.