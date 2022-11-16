Суд заарештував 5 обленерго: їх контролювали наближені до Кремля росіяни

Печерський районний суд Києва заарештував акції підприємств кількох обленерго. Журналісти з'ясували, що вони були пов'язані з росіянами, які виводили звідти гроші.

Підприємства входять у групу VS Energy, яку контролюють росіяни Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін. Рішення про арешт суд ухвалив 11 листопада.

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Про які обленерго мовиться

Суд арештував:

99,9% акцій "Херсонобленерго",

72,9% акцій "Кіровоградобленерго",

95,5% акцій "Житомиробленерго",

93,2% акцій "Рівнеобленерго",

96,8% акцій "Чернівціобленерго".

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"Лужниківська" група

Слідчі ДБР проводять досудове розслідування щодо "злочинної організації "Лужники", яка представлена фінансово-промисловою групою VS Energy. Мовиться про привласнення майна та дії з метою зміни меж території або державного кордону України.

Прокурор Роман Тулін розповів, з'ясували, що в Україні ще з 2001 року, і до сьогодні діє ця група. Її представляють:

Олександр Бабаков – депутат Держдуми Росії. Представляє путінську "єдину Росію".

Євгеній Гінер – президент московського армійського футбольного клубу ЦСКА. Також він є партнером російської держкорпорації "Ростех", яка виробляє та експортує високотехнологічну промислову продукцію цивільного та військового призначення.

Михайло Воєводін – так званий "злодій в законі" на прізвисько "Міша Лужнецький".

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Як працювала схема

У матеріалах слідства зазначено, що Бабаков мав вплив на вище політичне керівництво України в період 2001 – 2014. Він лобіював інтереси злочинної групи, щоб набути активів учасників протиправної групи.

Гінер забезпечував необхідні заходи з фінансування протиправної діяльності групи, а Воєводін організовував силовий супровід.

Відтак протягом 2017 – 2022 років підконтрольні VS Energy обленерго за фіктивними операціями перерахували понад 1,65 мільярда гривень на підприємства групи.

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