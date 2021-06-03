Ухилявся від сплати податків: суд арештував майно нардепа М'ялика

Київський апеляційний суд 3 червня наклав арешт на нерухоме майно народного депутата України. Чиновника підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму понад 97 мільйонів гривень.

Деталі рішення суду

Суд розглянув апеляційну скаргу, подану прокурором на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва від 6 квітня 2021 року. Тоді прокурорам відмовили у накладенні арешту на майно підозрюваного нардепа.

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За результатом апеляційного розгляду постановлено нову ухвалу, якою задоволено клопотання слідчого головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та накладено арешт на майно підозрюваного,

– заявили у суді.

Очевидно мовиться про народного депутата від партії "За майбутнє" Віктора М'ялика. Адже саме його 25 березня запідозрили в ухилені від сплати податків на 97 мільйонів гривень.

Що відомо про підозру М'ялику

Генпрокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що М'ялик у 2012 році розпочав будівництво багатоквартирних житлових будинків на Київщині. Однак суб'єктом господарської діяльності чиновник не зареєструвався.

М'ялик декларував доходи від реалізації квартир, як доходи фізичної особи від продажу власного майна, а не від підприємницької діяльності. Тобто ставка податку була не 18%, а 5%.

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