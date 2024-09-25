За дії проти людяності: суд в Аргентині видав ордер на арешт венесуельського диктатора Мадуро

Федеральний суд Аргентини призвав зробити "негайний" арешт президента Венесуели Ніколаса Мадуро та міністра внутрішніх справ Діосдадо Кабельо. Таке рішення було прийнято за можливі злочини проти людяності, спрямовані проти опозиціонерів.

Про це повідомляє АР. У Венесуелі з 2014 року діє систематичний механізм репресій, насильницьких зникнень людей, тортур, вбивств і переслідувань дисидентів.

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Суд в Аргентині постановив негайно заарештувати президента Венесуели

Рішення суду було винесено у понеділок, 23 вересня. Судді федерального суду Пабло Бертуцці, Леопольдо Брулья і Маріано Леренс ухвалили, що ордери на арешт Ніколаса Мадуро і Діосдадо Кабельо повинні бути негайно виконані, а їхній міжнародний арешт має бути схвалений Інтерполом для екстрадиції до Аргентинської Республіки.

Довідка. Справа проти Мадуро та його правої руки була подана до аргентинських судів Аргентинським форумом, що дозволяє вживати заходів проти злочинів проти людяності, навіть якщо вони були скоєні за межами країни.

Судове рішення в Аргентині було винесено лише за кілька годин після того, як Верховний суд Венесуели видав ордер на арешт президента Аргентини Хав'єра Мілея.

Це сталося на тлі конфлікту між двома країнами, пов'язаного із затриманням на аргентинській території та передачею в США вантажного літака, який, за інформацією Вашингтона, продали венесуельська державна компанія санкціонована іранська авіакомпанія.

Нагадаємо, що у США арештували літак самопроголошеного президента Венесуели Ніколаса Мадуро вартістю приблизно 13 мільйонів доларів.