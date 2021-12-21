Суд на Донбасі відправив за ґрати пособницю бойовиків

Мешканку Донецька визнали винною у сприянні діяльності терористичної організації. Суд вже призначив їй покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Жінку звинувачують одразу за кількома статтями. Її провину вдалося довести у суді.

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Що інкримінують жінці

За даними слідства, в жовтні 2021 року жінка, яка проживала у Донецьку, на завдання представника незаконних збройних формувань Росії перемістила раніше облаштований на підконтрольній українській владі території Донецької області схрон з:

бойовими припасами,

вибуховими пристроями та речовинами.

Для цього вона орендувала квартиру та заховала заборонені предмети у пакетах з борошном. За задумом окупантів, вибухові пристрої мали б використовуватись для дестабілізації громадського порядку на підконтрольній українській владі території.

Спільними зусиллями правоохоронців злочин вдалося попередити, а пособницю терористів затримати.

Крім того, ще одним завданням жінки було здійснення фото- та відеозйомки адміністративних будівель і прилеглих до них територій, що є об'єктами терористичної уразливості, у Краматорську.

Жінці висунули звинувачення за статтями:

258-3 про створення терористичної групи чи терористичної організації;

263 про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Тепер вона проведе за ґратами наступні 8 років.