Суд на Донбасі відправив за ґрати пособницю бойовиків
Джерело:Офіс генпрокурора України
Мешканку Донецька визнали винною у сприянні діяльності терористичної організації. Суд вже призначив їй покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.
Жінку звинувачують одразу за кількома статтями. Її провину вдалося довести у суді.
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Що інкримінують жінці
За даними слідства, в жовтні 2021 року жінка, яка проживала у Донецьку, на завдання представника незаконних збройних формувань Росії перемістила раніше облаштований на підконтрольній українській владі території Донецької області схрон з:
- бойовими припасами,
- вибуховими пристроями та речовинами.
Для цього вона орендувала квартиру та заховала заборонені предмети у пакетах з борошном. За задумом окупантів, вибухові пристрої мали б використовуватись для дестабілізації громадського порядку на підконтрольній українській владі території.Зверніть увагу! Спільними зусиллями правоохоронців злочин вдалося попередити, а пособницю терористів затримати.
Крім того, ще одним завданням жінки було здійснення фото- та відеозйомки адміністративних будівель і прилеглих до них територій, що є об'єктами терористичної уразливості, у Краматорську.
Жінці висунули звинувачення за статтями:
- 258-3 про створення терористичної групи чи терористичної організації;
- 263 про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Тепер вона проведе за ґратами наступні 8 років.