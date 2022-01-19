Суд дозволив затримали обвинуваченого у справі катівні "Ізоляція" Бражнікова

Україна вимагатиме екстрадиції Євгена Бражникова, якого підозрюють в катуваннях українських полонених в донецькій "Ізоляції". Крім того, суд дозволив оголосити його в міжнародний розшук та затримати.

Оболонський суд Києва задовольнив відповідне клопотання. Це сталося на черговому засіданні 19 січня.

Зверніть увагу Україна ініціює екстрадицію Бражникова, якого підозрюють в катуваннях в "Ізоляції"

Бражников міг бути на суді

Адвокат Євгена Бражникова клопотав про те, щоб його підзахисний міг бути присутнім на суді у форматі відеоконференції з французького суду. Однак це клопотання відхилили.

Тепер українські дипломати та правоохоронці можуть почати усі необхідні процедури для екстрадиції Бражникова з Франції.

Суд над Бражниковим: головне

26 листопада відбулося чергове засідання у справі Євгена Бражникова. Однак підозрюваний на нього не з'явився. Розгляд відбувався за позовом Станіслава Асєєва та ще 9 потерпілих.

Адвокат підозрюваного повідомив, що той виїхав до Франції.

В Офісі генпрокурора після засідання заявили про намір організувати екстрадицію Бражникова.

Що відомо про катівню "Ізоляція": дивіться відео

Євгена Бражникова підозрюють в катуванні українських полонених. Першим про його злочини заявив журналіст Станіслав Асєєв ще після обміну полоненими, який відбувся у грудні 2019 року. тоді як і журналіст, так і Бражников потрапили на підконтрольну Україні територію. За словами Асєєва, Бражникова везли до Києва під охороною, тому що всі полонені знали, хто він такий.