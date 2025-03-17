Суд у Тбілісі засудив Саакашвілі до нового терміну ув'язнення
- Суд у Тбілісі засудив Міхеіла Саакашвілі до додаткових 4,5 року ув'язнення за незаконний перетин кордону, сумарно до 12,5 років.
- Раніше Саакашвілі отримав 9 років ув'язнення за звинуваченням у розкраданні державних коштів, яке він вважає політично мотивованим.
Суд у Тбілісі продовжив ув'язнення Міхеіла Саакашвілі на 4,5 роки. Його звинувачують у незаконному перетині кордону.
Сумарно Саакашвілі засудили до 12,5 років ув'язнення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".
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Який вирок суд обрав Саакашвілі
Суд у Тбілісі засудив колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі до додаткових 4,5 року позбавлення волі, визнавши його винним у незаконному перетині грузинського кордону.
Як повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода", сумарний строк ув'язнення політика тепер становить 12,5 року.
Раніше, 12 березня, Саакашвілі отримав вирок – 9 років позбавлення волі за "розкрадання державних коштів у великих розмірах". Сам політик відкидає звинувачення, вважаючи справу політично мотивованою.
До слова, політолог Гела Васадзе вважає, що російські спецслужби провели спеціальну операцію для арешту Міхеіла Саакашвілі в Грузії. Ця операція була однією з ключових перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
Він висловив надію, що в майбутньому СБУ проведе ретельне розслідування злочину щодо Саакашвілі. Знайде всіх винуватців, які, на його думку, є в Україні та покарає публічно.