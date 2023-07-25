"Лікарі заборонили нервуватися": Борисов спробував пояснити, чому його не треба арештовувати

Днями колишньому одеському військкому Євгену Борисову співробітники ДБР оголосили про підозру, а 25 липня його привезли в Печерський суд Києва, де обиратимуть запобіжний захід. Під час судового засідання Борисов попросив обрати запобіжний захід без обмеження волі.

Натомість прокурори ж просять про найвищу міру запобіжного заходу – тримання під вартою без права внесення застави. Зазначимо, що ексвійськкома підозрюють у махінаціях під час призову військовозобов'язаних, через що він може отримати тюремне ув'язнення на 12 років, повідомляє 24 Канал.

До теми Один з етапів відновлення справедливості, – юрист-аналітик про затримання ексвійськкома Одеси

"Для мене це смерть"

Однак сам Борисов переконує, що через стан здоров'я опинитися за ґратами не може. За його словами, арешт для нього тотожний смерті через те, що у нього поганий стан здоров'я. Мовляв, у будь-який момент може обірватися тромб.

Також він заявив, що лікарі прописали йому не лише не піддавати своє тіло фізичним навантаженням, а й берегти нерви. Однак зараз він "не може не хвилюватися". Реабілітація потрібна ж йому протягом двох-трьох місяців.

Для мене це смерть, я вам одразу кажу. … У мене у виписці написано, що у мене у будь-який момент може … обірватися тромб,

– заявив Євген Борисов.

Також під час судового засідання Борисов підкреслив, що "щоб вижити, має пити пігулки. Дорогі. Інакше помре".

Ексвійськком просить запобіжний захід без обмеження волі: відео

До Туреччини їздив теж через стан здоров'я

Окрім того, під час судового засідання Євген Борисов пояснив й свій виїзд до Туреччини. Мовляв, він нібито "отримав дозвіл" та поїхав до іншої держави на обстеження хірурга.

При цьому кошти на таку поїздку він виділив з власної кишені. Проте звідки у нього вони були – не пояснив.

Судове засідання щодо справи Євгена Борисова / Валентина Поліщук

Що відомо про справу Євгена Борисова: коротко