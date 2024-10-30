В АРМА пояснили скасування судом арешту коштів російського онлайн-казино Pin-Up

Печерський районний суд 30 жовтня задовольнило клопотання Державного бюро розслідувань (ДБР) про арешт 2,6 мільярда гривень онлайн-казино Pin-Up, пов'язаного з російським бізнесом. Напередодні Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) звернулося до ДБР з проханням накласти новий арешт на ці кошти.

Про це 24 Каналу розповіла голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума, зазначивши, що Печерський суд 29 жовтня ухвалив швидке, блискавичне рішення, скасувавши арешт насправді грошей країни-агресора. Однак 30 жовтня так само блискавично спрацювало і Державне бюро розслідувань і АРМА.

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Кошти агресора мають працювати на державу Україна

Нацагентство з розшуку та менеджменту активів отримало ще 13 травня 2024 року рішення Печерського районного суду щодо накладання арешту на рахунки онлайн-казино Pin-Up в межах кримінального провадження ДБР.

АРМА отримало також запит на пошук коштів, що є на рахунках в безготівковій формі, які належали трьом юридичним особам. Внаслідок опрацювання запиту АРМА знайшло найбільшу суму – майже 2,6 мільярда гривень, які належали юридичній особі ТОВ "Укр Гейм Технолоджі" (онлайн-казино Pin-Up).

АРМА отримало також інше рішення – ухвалу Печерського районного суду про передачу цих коштів в управління Агентству. Відповідно, були звернення з 10 запитами до банківських установ і 30 вимогами щодо списання коштів на рахунок АРМА.

Впродовж тижня ми списували ці кошти на свій рахунок, який розміщений виключно в Державному банку, і одразу розмістили їх на депозитному рахунку для того, щоби держава отримувала відсоток. Ці кошти мають працювати виключно на державу,

– підкреслила голова АРМА.

Зверніть увагу! Заарештовані кошти онлайн-казино Pin-Up вже спрямовані на підтримку ЗСУ. АРМА раніше конвертувала їх у військові облігації.

Саме закупівля військових облігацій, як зазначила вона, є виключною компетенцією Національного агентства. Воно має можливість придбати 80% від загального списаного арештованого об'єму коштів, що і було зроблено.

АРМА в першу чергу діє до вимог закону та перевіряє, і мало би побачити повний текст рішення в Єдиному судовому реєстрі. Проте його досі немає,

– відзначила Дума.

Також Нацагентство мало б впевнитися щодо власника і перевірити у Служби Безпеки на дотичність його до Росії. А це, за її словами, встановлено органом досудового розслідування і визначено в ухвалі Печерського районного суду.

Постанова уряду №187 від 3 березня 2022 року, яка, захищаючи національні інтереси під час війни, чітко встановлює мораторій на повернення коштів, які можуть належати Росії, її бенефіціарам або афільованим особам.

Тому Національне агентство, заявило, що підстав для повернення цих коштів не вбачає, навіть, якби мало повний текст рішення суду в Реєстрі.

Ми одразу звернулися до ДБР, яке своєю чергою звернулося до Держфінмоніторингу. Він також застосував додаткові заходи блокування цих коштів. І сьогодні за нашим зверненням та клопотанням, ДБР добилося блискавичного, дуже швидкого результату в інтересах держави,

– наголосила Олена Дума.

Нагадаємо, що Pin-Up входить до першої п'ятірки найбільших гральних компаній в Україні. Також Державне бюро розслідувань встановило, що онлайн-казіно Pin-Up з 19 січня 2022 року до 26 лютого 2024 року перерахувало понад 170 мільйонів гривень ліцензійних платежів за програмне забезпечення компанії Guruflow Team LTD, яку контролюють росіяни.