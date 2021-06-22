Діяв разом з "Беркутом": суд не відсторонив поліцейського

Суд не відсторонив з посади поліцейського, який у 2014 році разом з силовиками "Беркут" затримав журналістів на Майдані. Відомо, що правоохоронець обіймає керівну посаду.
Деталі рішення суду
Необхідність відсторонення правоохоронця з посади не довели. Таке рішення 15 червня схвалила суддя Печерського суду Києва.
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Підозрюваний понад 10 років працює в правоохоронних органах. Відповідно, має там зв'язки, тому, як вважає слідчий, може тиснути на свідків, експертів, потерпілих,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про поліцейського
Правоохоронець працює заступником начальника 2 відділу 4 управління Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції.
За даними суду, нема фактів незаконного впливу підозрюваного на будь-кого із учасників справи.Зверніть увагу! 4 червня Печерський суд відмовив у поміщенні поліцейського під цілодобовий домашній арешт. Його зобов'язали прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду.
У чому підозрюють правоохоронця
- 18 лютого 2014 року підозрюваний перешкоджав учасникам Революції Гідності проводити акцію, а також незаконно затримав журналістів, застосовувавши насильство.
- 1 червня 2021 року поліцейському повідомили про підозру.
- За перевищення службових повноважень йому загрожує до 10 років ув'язнення.