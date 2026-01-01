Продаж голосів у Верховній Раді: суд застосував запобіжні заходи до п'яти нардепів
- У суді призначили застави п'ятьом депутатам, підозрюваним у хабарництві.
- Схема, організована нардепами, передбачала голосування за "потрібні" законопроєкти й діяла роками.
Вищий антикорупційний суд визначив запобіжні заходи для п'ятьох народних депутатів, підозрюваних у справі про отримання хабарів за голосування в парламенті. Так, за них мають внести мільйонні застави.
Про це інформує 24 Канал із посиланням на САП.
Як покарали нардепів за продаж голосів?
За інформацією САП, суд встановив застави таким чином: одному з фігурантів визначили розмір застави в сумі 40 мільйонів гривень, іншому – 30 мільйонів. Ще двом оголосили про заставу по 20 мільйонів кожному, а п'ятому – 16,6 мільйона гривень.
Крім того, всі підозрювані зобов'язані здати закордонні паспорти та використовувати електронні засоби контролю (браслети).
Йдеться про депутатів Юрія Кісєля, Ігоря Негулевського, Михайла Лабу (Лабазова), Євгена Пивоварова та Ольгу Савченко.
Яка передісторія?
У кінці грудня 2025 року детективи НАБУ спільно з САП здійснювали слідчі дії, зокрема обшуки, в приміщеннях комітетів Верховної Ради. Під час проведення цих слідчих дій працівники Управління державної охорони перешкоджали детективам, обмежуючи доступ до об'єктів у урядовому кварталі.
Зазначимо, що 29 грудня НАБУ та САП оголосили про викриття організованої групи парламентаріїв, які систематично отримували хабарі за підтримку необхідних рішень під час пленарних засідань Верховної Ради.
Схема діяла щонайменше з 2021 – 2022 років, а суми винагород сягали від кількох тисяч до 20 тисяч доларів залежно від "ефективності" голосувань. Координація відбувалася через спеціальні чати в месенджерах.