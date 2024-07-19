Суд ООН визнав незаконними ізраїльські поселення на окупованих територіях

Міжнародний суд ООН постановив, що поселенська політика Ізраїлю на окупованому ним Західному березі річки Йордан і в Східному Єрусалимі порушує міжнародне право.

Про це ідеться у висновку, який зачитав голова Суду ООН Наваф Салам.

Дивіться також Політичного рішення не існує: чому війна між Ізраїлем і ХАМАС триватиме далі

Наголошують, що розміщення Ізраїлем поселенців на Західному березі річки Йордан і в Єрусалимі та збереження Ізраїлем їхньої присутності там "суперечить статті 49 IV Женевської конвенції".

Судом визнанано, що ізраїльська поселенська політика розширюється, і що використання Ізраїлем природних ресурсів на окупованих територіях не відповідає його зобов'язанням за міжнародним правом як держави-окупанта.

Що відомо про окупацію територій

Ізраїль захопив Західний берег річки Йордан, Східний Єрусалим і сектор Гази у ході війни 1967 року. Ізраїль вважає Західний берег спірною територією, майбутнє якої має бути вирішене шляхом переговорів, та анексував Східний Єрусалим в односторонньому порядку. Міжнародна спільнота цього не визнає.

У 2005 році Ізраїль вийшов з території сектора Гази, але після приходу там влади терористичного угруповання ХАМАС, у 2007-му – зберіг блокаду.