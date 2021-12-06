Суд продовжив арешт брату скандального Вовка

6 грудня 2021 , 14:33
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Джерело:

"Слово і Діло"

Антикорупційний суд 30 листопада продовжив запобіжний захід для брата скандального судді Павла Вовка – Юрія Зонтова. Так, чоловік пробуде під вартою до 28 січня 2022 року.

Водночас Заставу для Зонтова зменшили з 38,18 мільйона гривень до 7,61 мільйона. Відповідне рішення схвалив суддя Віктор Ногачевський

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Про продовження запобіжного заходу клопотав прокурор. 

У разі внесення застави на Зонтова покладуть такі обов'язки:

  • прибувати за кожною вимогою;
  • не відлучатися з Києва та села Гатне, Київської області без дозволу;
  • повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи;
  • здати на зберігання закордонні паспорти;
  • утримуватися від спілкування з трьома особами;
  • носити електронний браслет.

Головне про справу брата судді Вовка

У квітні 2021 року детективи Національного антикорупційного бюро затримали адвокатів Юрія Донця та Юрія Зонтова на отриманні хабаря у 100 тисяч доларів. За цю суму підозрюваний обіцяв через голову ОАСК, тобто свого брата, вирішити питання з одним із суддів про позитивне рішення у певній справі.

Згодом правоохоронці обшукали квартиру у Києві, у якій знайшли цілий склад готівки в іноземній валюті.

19 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила розслідування справи. За словами юриста Центру протидії корупції Вадима Волька, Зонтову інкримінують одразу 3 статті: підбурювання до надання хабаря, шахрайство, брехня в декларації. Якщо вину підозрюваного доведуть, то йому загрожує до 12 років в'язниці.

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Автор: Софія Мінджоса