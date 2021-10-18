Суд просять визнати противправним наказ про перелік професій для обов'язкової вакцинації

Окружний адмінсуд просять визнати незаконним наказ МОЗ щодо переліку професій щодо обов'язкової вакцинації. Позивачем зазначений Дмитро Ламза.

Окружний адмінсуд просять визнати протиправним та нечинним наказ Міністерства охорони здоров'я від 4 жовтня 2021 року.

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Суд просять зупинити дію відповідного наказу

Також до суду надійшла заява про забезпечення позову, отож ОАСК просять зупинити дію відповідного наказу. На сайті Окружного адмінсуду зазначили, що вирішують питання щодо відкриття провадження за даним позовом.

Служителі Феміди з'ясовують наявність правових підстав для вжиття заходів його забезпечення.

На початку жовтня МОЗ вперше затвердило перелік професій

Зазначимо, що на початку жовтня МОЗ вперше затвердило перелік професій, для яких є обов'язкова вакцинація проти коронавірусу. Наказ розпочне діти з 7 листопада.

Для яких працівників щеплення є обов'язковим:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;

установ і закладів, які надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об'єктів державної власності, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.

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Якщо працівник з переліку відмовляється від вакцинації, то його буде відсторонено від роботи без збереження зарплати.