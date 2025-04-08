Суд скасував дозвіл на концентрацію активів групою CRH

Господарський суд міста Києва визнав недійсним рішення Антимонопольного комітету України (№304-р від 5 вересня 2024 року), яким АМКУ дозволив здійснити концентрацію активів групі CRH (Нідерланди).

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на УНІАН.

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Йдеться про придбання CRH українських активів італійської групи Buzzi – ПрАТ "Дікергофф Цемент Україна" та ТОВ з ІІ "Дікергофф /Україна/". Угода з Buzzi дозволила CRH консолідувати 47% ринку цементу в Україні.

У своєму рішенні суд зазначив, що АМКУ не надав належних доказів того, що така концентрація не призведе до монополізації або суттєвого обмеження конкуренції на ринку цементу та бетону.

Нагадаємо, що CRH зверталася до АМКУ ще влітку 2023 року, однак тоді отримала відмову.

Повторний розгляд заявки затягнувся майже на рік і завершився у вересні 2024 року дозволом на концентрацію – з низкою умов, серед яких щорічна звітність протягом п'яти років, обмеження цінової політики та залучення незалежного інвестора – ЄБРР.

Проте, як наголосив суд, АМКУ переважно спирався на позитивні відгуки окремих контрагентів CRH, не провів глибокого аналізу конкурентного середовища та не врахував ризики, пов'язані зі створенням олігополії. У рішенні також вказано на порушення з боку CRH уже після отримання дозволу, зокрема призначення до наглядової ради представника, пов'язаного з іншими структурами групи, що суперечить умовам зобов’язань.