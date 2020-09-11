Спалене авто, напади на знімальну групу, ознаки встановлення негласного спостереження вдома в журналіста, спроба отримати дані з телефону головного редактора з ризиками викриття джерел – це лише частина перешкод, на які наражається команда програми розслідувань"Схеми".

Як справи про перешкоджання журналістам розслідуються правоохоронцями та чому так мало судових рішень із притягненням винних до відповідальності – в матеріалі журналістів програми "Схеми".

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Поширення персональних даних співробітників "Схем"

У 2019 році колишній заступник голови АП часів Януковича Андрій Портнов опублікував персональні дані водіїв "Схем", які допомагали журналістові програми Михайлові Ткачу готувати розслідування щодо його впливу і зв'язків з новою українською владою.

Зверніть увагу! Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані й домашні адреси водіїв, номери авто.

Днями Печерський суд Києва став на бік Портнова. Він не просто відмовив у задоволенні одного з цивільних позовів водіїв, але ще й присудив відшкодувати Портнову 52 тисячі гривень компенсації його витрат на захисників.

Зауважимо: попри те, що адвокати "Схем" вимагали публічного процесу, справу розглядали у письмовому провадженні. Тобто без камер і без виклику сторін. Готове рішення просто видали на руки Портнову, який його одразу опублікував.

Суд не захотів розбиратися, в чому порушення. Мені здається, що це втручання в роботу журналістів і створення охолоджувального ефекту для них,

– вважає медіаюристка Людмила Панкратова.

Рішення ухвалила скандальна суддя

Суддя Печерського суду Світлана Волкова, яка ухвалила це рішення, вже двічі була відсторонена Верховною Радою від правосуддя за порушення присяги.

Вона перебувала під слідством за підозрою у винесенні неправосудного рішення – випустила з-під варти екскомандувача "Беркуту" Дмитра Садовника, який згодом утік.



Суддя Волкова, яка відпустила беркутівця Садовника / Фото

Але їй вдалося поновитись через суд. Волкова також відома тим, що ухвалила рішення про "безперервне проживання Портнова" в Україні протягом останніх 5 років – хоча після втечі Януковича він мешкав за кордоном. Суд тоді прийняв аргумент, що він був у відрядженні.

За два дні до публікації матеріалу "Схем" в Нацполіції повідомили: кримінальні справи, як проти Портнова, так і відкрита за його заявою, закриті. Пояснили, що таке рішення ухвалили "у зв'язку з відсутністю складу злочину".

Перешкоджання журналістам "Схем"

У серпні 2020 року журналіст-розслідувач програми «Схеми» Михайло Ткач виявив у себе в квартирі ознаки встановлення пристрою негласного стеження.

17 серпня 2020 року у Броварах серед ночі зайнявся автомобіль просто під під'їздом однієї з багатоповерхівок. Його власник – Борис Мазур, незмінний учасник знімальної групи "Схем".

У 2018 році ГПУ через суд отримала дозвіл на доступ до дзвінків і смс-повідомлень головної редакторки "Схем" Наталки Седлецької за 17 місяців, а також даних про місце розташування її телефону протягом цього часу.

У 2017 році "Схеми" фільмували гостей весілля старшого сина тодішнього генпрокурора Юрія Луценка, для обслуговування якого використовувались службові автомобілі ГПУ. На знімальну групу напали працівники Управління держохорони.

Одне з розслідування "Схем" у 2017 році стосувалося прямих перельотів Медведчука до Росії – у той час, коли всім іншим цей привілей був недоступний. Біля VIP-терміналу у "Жулянах" охоронці кума Путіна в масках і балаклавах накинулися на знімальну групу.

У 2015 році журналіст Михайло Ткач і оператор Кирило Лазаревич знімали сюжет про дорогі автомобілі працівників СБУ. Ті ж самі працівники СБУ застосували силу до знімальної групи, затримали її, відібрали та зіпсували камеру.

Довідка. За 8 місяців 2020 року експерти Інституту масової інформації зафіксували в Україні 137 випадків порушень свободи слова. З них 107 – це фізична агресія проти журналістів.