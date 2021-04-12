Суд Варшави не продовжив арешт ексочільника Укравтодору

Окружний суд у Варшаві не задовольнив клопотання щодо продовження тимчасового арешту ексочільника Укравтодору Славоміра Новака. Мовилося про термін ще на 3 місяці.

Клопотання про продовження запобіжного заходу подав прокурор Ян Дрелевський. Він веде розслідування щодо колишнього міністра та злочинної групи, яку, за даними прокуратури, він очолював.

До теми Слід української корупції знайшли у близько 80 країнах, – Ситник

Деталі клопотання щодо Новака

За словами Дрелевського, ізоляція підозрюваного необхідна не лише через покарання до 15 років позбавлення волі, а й через побоювання процесуального шахрайства. Водночас у справі необхідно:

заслухати додаткових свідків;

розглянути докази, на які Новак міг спробувати вплинути, коли перебував на волі.

Ян Дрелевський з окружної прокуратури у Варшав хотів, щоб Славоміру Новаку продовжили тримання під вартою до липня 2021 року.

У випадку визнання відповідного клопотання виправданим, колишній міністр транспорту Польщі та ексочільник Укравтодору провів би під вартою рік.

Затримання Славоміра Новака: головне

У липні 2020 року прокуратура Варшави звинуватила Славоміра Новака в керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала вигоду від корупції.

Проти ексочільника Укравтодору розпочали розслідування як в Україні, так і в Польщі.

24 листопада 2020 року Апеляційний суд Варшави підтримав продовження арешту Славоміра Новака. Вже в січні 2021 року йому продовжили арешт до 16 квітня.

Не продовжила термін тримання під вартою Славоміра Новака суддя Агнешка Доманська через те, що суд застосував запобіжні заходи, які не вимагають тримання під вартою зокрема. Окружна прокуратура оскаржить рішення суду.