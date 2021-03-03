Суд відкрив провадження про банкрутство ринку "Столичний" і призначив незалежного розпорядника

У середу, 3 березня, Господарський суд міста Києва порушив справу про банкрутство ринку "Столичний". Також своїм рішенням він призначив незалежного розпорядника майна, який зможе відновити платоспроможність підприємства і контролювати діяльність ринку.

Як пишуть ЗМІ, суд відмовив фірмі "Надія", яку пов'язують з "Юрою Єнакіївським", в "технічному" банкрутстві ринку. Згідно аргументації судді, її заява ґрунтується на сфальсифікованому договорі. Було розпочато банкрутство за іншими заявами – від іноземних кредиторів, які надали "Столичному" позику на суму понад 8 млн доларів для фінансового оздоровлення ринку.

Ринок "Столичний" до лютого 2020 року був сучасним об'єктом оптової торгівлі, реалізованим в форматі багатофункціонального логістичного комплексу – модель ринку передбачала поєднання класичних форм торгівлі з розвиненою логістикою та дистрибуцією.

В кінці лютого 2020 на ринку була проведена протиправна зміна директора ринку "Столичний" на Рустема Абдукадирова. Його називають людиною з орбіти "смотрящего" президента-втікача Віктора Януковича – Юрія Іванющенка ("Єнакіївського"). Як повідомлялося, в березні 2020 він без узгодження з власниками, він незаконно вивів прибуток підприємства за попередні роки на підконтрольні Юрію "Єнакіївському" підприємства, уклав ряд договорів, і у ринку утворилася заборгованість на суму понад 300 млн гривень перед компаніями, пов'язаними з Іванющенком. Абдукадиров перевів діяльність "Столичного" на готівковий розрахунок, коли орендарі передавали готівкові кошти адміністрації ринку, що нагадує рекет з 90-х.

Після прийнятого судом рішення, повноваження директора при розпорядженні майном обмежуються, для укладення більшості договорів йому буде потрібна згода кредиторів та розпорядника. Така процедура допоможе стабілізувати ситуацію на ринку і збільшити обсяг надходжень, оскільки розпорядник майна і кредитори отримають фактичну можливість ведення госпдіяльності на ринку.

Суд, не допустивши технічного банкрутства ринку в інтересах Іванющенка і призначивши розпорядника майна, надав ринку можливість відновити платоспроможність і репутацію, захистити інтереси фермерів, які орендують площі, і права іноземних кредиторів.

Як писали ЗМІ, раніше було відзначено вплив на суди з боку міністра юстиції Дениса Малюська, окремих чиновників ОПУ, а також неформального куратора судової системи – Андрія Портнова (також колишнього наближеного Януковича). Ситуація з тиском людей "Єнакіївського" на "Столичний" може бути показовою в цьому відношенні, і тільки опір громадськості, влади, а також об'єктивність суддів може виправити ситуацію.