Нагадаємо, що злочин стався 2 лютого 2020 року у Києві. Замовили вбивство естетичного хірурга, директора компанії DMK Ukraine Андрія Сотника.
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Кілер та його спільник готувалися до вбивства майже 2 місяці
Вбивцею виявився громадянин Киргизької Республіки 1982 року народження. Ще наприкінці 2019 року він отримав замовлення на вбивство столичного хірурга.
Тоді він прибув авіарейсом в Україну і почав готуватися до скоєння злочину зі своїм знайомим. Спільник мав громадянство Росії та Киргизької Республіки й проживав у Києві.
Суд виніс вирок у справі вбивства столичного хірурга / Фото Київської прокуратури
Майже 2 місяці зайняла підготовка у злочинців. Вони збирали інформацію про хірурга, дізналися його розпорядок дня, які має звички, з ким спілкується. Згодом чоловіки придбали перероблений самозарядний пістолет, де був пристрій для поглинання звуку пострілу.
Для стеження за своєю жертвою зловмисники використовували орендовані на третіх осіб автомобілі, а для спілкування між собою - сім-карти різних мобільних операторів,
– поділилися деталями у прокуратурі.
Увечері 2 лютого кілер підстеріг Андрія Сотника й вистрілив у нього 4 рази. Лікар загинув на місці.
Деталі гучної смерті Андрія Сотника / Фото Київської прокуратури
Вже через 2 тижні зловмисників упіймали з підробленими документами. Виконавець вбивства намагався виїхати з України через Одесу, а його спільника затримали у столиці.
Суд присудив злочинцям покарання у вигляді тривалого позбавлення волі. Кілер одержав довічне, а його товариш – 15 років за ґратами.
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Що відомо про Андрія Сотника
- Андрій Сотник народився 1977 року у Донецьку. Там він проживав до початку російської агресії проти України.
- Переїхав до Києва після вторгнення російських військ на Донбас. Працював пластичним хірургом, згодом став очільником клініки DMK Ukraine.
- На сайті клініки пише, що Андрій Сотник був кандидатом медичних наук, пластичним і естетичним хірургом. Крім того, загиблий був експертом GEP DMK International.
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