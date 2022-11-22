Напомним, что преступление произошло 2 февраля 2020 в Киеве. Заказали убийство эстетического хирурга, директора компании DMK Ukraine Андрея Сотника.

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Киллер и его подельник готовились к убийству почти 2 месяца

Убийцей оказался гражданин Кыргызской Республики 1982 года рождения. Еще в конце 2019 он получил заказ на убийство столичного хирурга.

Тогда он прибыл авиарейсом в Украину и стал готовиться к совершению преступления со своим знакомым. Сообщник имел гражданство России и Кыргызской Республики и проживал в Киеве.



Суд вынес приговор по делу убийства столичного хирурга / Фото Киевской прокуратуры

Почти 2 месяца заняла подготовка у преступников. Они собирали информацию о хирурге, узнали его распорядок дня, у которого есть привычки, с кем общается. Впоследствии мужчины приобрели переделанный самозарядный пистолет, где находилось устройство для поглощения звука выстрела.

Для слежки за своей жертвой злоумышленники использовали арендованные на третьих лиц автомобили, а для общения между собой – сим-карты разных мобильных операторов,

– поделились деталями в прокуратуре.

Вечером 2 февраля киллер подстерег Андрея Сотника и выстрелил в него 4 раза. Врач погиб на месте.



Детали громкой смерти Андрея Сотника / Фото Киевской прокуратуры

Уже через 2 недели злоумышленников поймали с поддельными документами. Исполнитель убийства пытался выехать из Украины через Одессу, а его подельника задержали в столице.

Суд приговорил преступников к наказанию в виде длительного лишения свободы. Киллер получил пожизненное, а его товарищ – 15 лет за решеткой.

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Что известно об Андрее Сотнике

Андрей Сотник родился в 1977 году в Донецке. Там он проживал до начала российской агрессии против Украины.

Переехал в Киев после вторжения российских войск в Донбасс. Работал пластическим хирургом, впоследствии стал руководителем клиники DMK Ukraine.

На сайте клиники пишет, что Андрей Сотник был кандидатом медицинских наук, пластическим и эстетическим хирургом. Кроме того, погибший был экспертом GEP DMK International.

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