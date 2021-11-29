Суд визнав законною підозру екскомандувачу ВПС Дроздову за авіакатастрофу під Чугуєвом

Київський апеляційний суд визнав законною підозру для колишнього командувача Повітряних сил генерал-полковника Сергія Дроздова. Йому інкримінують причетність до катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом, в якій загинуло 26 курсантів та членів екіпажу.

За інформацією видання, апеляція 16 листопада розглянула скаргу адвокатів Дроздова. Однак суд вирішив відмовити в її задоволенні.

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Захист Дроздова просив скасувати підозру

Адвокати генерал-полковника просили суд скасувати підозру, бо "вина Дроздова базується лише на результатах експертиз, які були проведені без залучення фахівців льотної справи".

У зв'язку з цим захист призначив свою експертизу. За її результатами, командувач ВПС нібито діяв у межах нормативно-правових актів і не причетний до катастрофи Ан-26.

Суд прохання захисту не задовольнив

Судді вирішили, що питання того, винен чи ні Дроздов буде вивчено пізніше – при розгляді справи по суті. Наразі підозру йому колегія залишила в силі.

Розгляд справи по суті може початися вже в січні 2022 року. Печерський районний суд Києва зобов'язав Дроздова завершити ознайомлення з матеріалами кримінального провадження до 31 грудня. Після ознайомлення обвинувальний акт передадуть до суду.

До слова, матеріали справи формують 75 томів, екскомандувач і його адвокати знайомляться з ними з травня 2021 року.

Трагедія під Чугуєвом: коротко

Літак Ан-26 розбився 25 вересня 2020 року біля Чугуєва, що на Харківщині. На борту перебували 20 курсантів та 7 членів екіпажу.

У жахливій авіакатастрофі загинули 26 людей, вижити вдалося тільки одному курсантові.

Причиною трагедії стала сукупність помилкових рішень екіпажу літака, військової частини та керівництва.



Основні дані про авіакатастрофу Ан-26 / Інфографіка 24 каналу