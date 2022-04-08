Суд взяв під варту соратника Медведчука Тараса Козака, – журналіст

Соратнику кума Путіна Тарасу Козаку оголосили запобіжний захід. Так, суд вирішив взяти його під варту.

Таке рішення схвалив Печерський суд Києва 7 квітня. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач.

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Запобіжний захід проросійському політику обрали у справі про державну зраду.

Зауважимо, наразі Козак перебуває у міжнародному розшуку. Раніше була інформація про те, що він може переховуватися у Росії або Білорусі.

У чому підозрюють Козака

Козака та його соратника Віктора Медведчука підозрюють у замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Повідомлення про підозру їм оголосили 11 травня 2021 року.

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