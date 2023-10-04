Суд відправив під варту мера Сум Олександра Лисенка

Одіозному меру Сум Олександру Лисенку обрали запобіжний захід. Чоловіка взяли під варту.

Суд ухвалив рішення про взяття Лисенка під варту на 2 місяці. Окрім того, мер Сум також може сплатити заставу. Її сума становить 3 мільйони гривень.

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Лисенко, якого затримали на хабарі, заявив, що буцімто не бачив жодних грошей.

Коштів ні під час обшуку, ні під час затримання я не отримував. Цих грошей я не бачив, не отримував і поруч з ними не знаходився. З фото можна подумати, що я був поруч з тією машиною, де були гроші. Але це не відповідає дійсності,

– заявив мер Сум.

Окрім того, запобіжний захід обрали Олександру Журбі – директору департаменту інфраструктури міста Суми. Його також взяли під варту. Сума можливої застави – 1,4 мільйона гривень.

Лисенка затримали на хабарі

Лисенка "впіймали" на гарячому. Його та директора департаменту міської ради затримали під час отримання чергового траншу хабаря. У САП наголосили, що упродовж осені 2022 року – осені 2023 року вони отримали неправомірну вигоду у розмірі 2 130 000 гривень.

Хабарі отримували від компанії, яка займається вивезенням сміття. У СБУ розповіли, що бізнесу погрожували штучним створенням проблем.