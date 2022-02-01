Взяли під варту полковника Голубана, якого підозрюють у підготовці масових заворушень

1 лютого 2022 , 17:52
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Джерело:

телеграм-канал "Ґрати"

Печерський райсуд Києва відправив під варту полковника Юрія Голубана. Він є одним із підозрюваних у справі про планування масових заворушень в Україні.

Слідство стверджує, що Голубан та його спільники готували масові заворушення та жорстокі сутички з поліцією під Офісом Президента. Все це, мовляв, мало відбутися 31 січня.

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Автор: Ірина Буртик