Взяли під варту полковника Голубана, якого підозрюють у підготовці масових заворушень
1 лютого 2022 , 17:52Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Ґрати"
Печерський райсуд Києва відправив під варту полковника Юрія Голубана. Він є одним із підозрюваних у справі про планування масових заворушень в Україні.
Слідство стверджує, що Голубан та його спільники готували масові заворушення та жорстокі сутички з поліцією під Офісом Президента. Все це, мовляв, мало відбутися 31 січня.
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