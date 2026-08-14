Суд змусив правоохоронців публічно спростувати неправду про відрядження Загуменного, – КМДА

Суд повністю задовольнив позов керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного у справі щодо поширення правоохоронними органами недостовірної інформації про його службові відрядження. Суд також вперше зобов'язав відповідачів спростувати недостовірну інформацію на своїх офіційних інтернет-сторінках.

Про це повідомляє сайт КМДА.

Сьогодні, 14 серпня, суд поставив крапку у справі щодо поширення правоохоронними органами недостовірної інформації про службові відрядження керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного. Суд повністю задовольнив позов до Офісу Генерального прокурора, Національної поліції України, ГУ Національної поліції у м. Києві та Київської міської прокуратури,

– йдеться у повідомленні.

Суд визнав такими, що не відповідають дійсності, твердження про нібито неслужбовий характер відряджень Загуменного, і зобов'язав відповідачів спростувати їх на офіційних інтернет-ресурсах.

Відповідачів зобов'язано спростувати цю інформацію. Це перший випадок у судовій практиці, коли позов щодо спростування недостовірної інформації, поширеної правоохоронними органами на їхніх офіційних ресурсах, задоволено в повному обсязі,

– наголосив Дмитро Загуменний.

Він зазначив, що свого часу ці твердження стали підставою для його публічної дискредитації та завдали репутаційної шкоди не лише йому особисто, а й міській владі загалом. Тому він вирішив захищати своє ім'я і репутацію у суді.

Дякую суду за неупереджений і об'єктивний розгляд справи. Для мене це рішення важливе не лише як відновлення справедливості щодо конкретної ситуації. Це також підтвердження принципу: будь-які звинувачення мають ґрунтуватися на встановлених фактах, а правоохоронні органи повинні відповідально ставитися до інформації, яку поширюють від свого імені, – наголосив Загуменний.

Раніше повідомлялося, що суд зобов'язав Офіс Генпрокурора відкрити провадження за фактом незаконного притягнення до кримінальної відповідальності керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного.

Також повідомлялося, що наприкінці вересня 2025 року правоохоронці вручили підозру Загуменному, і одразу після цього розпочалася дискредитаційна кампанія проти нього в ЗМІ.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що з 2019 року проти представників столичної влади було відкрито понад 1500 кримінальних проваджень.

Силовики провели за цей час 1200 обшуків та вручили більше 300 підозр. При цьому лише 4 справи завершилися обвинувальними вироками, які набрали законної сили. А переважна більшість справ розвалюються, навіть не потрапляючи до суду.