Комбрига 43 ОАБ відсторонили від посади за зловживання службовим становищем

Командира 43 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила Ярослава Лисенка відсторонили від посади через зловживання службовим становищем. Він залучав військових до ремонту власної та родинної нерухомості.

Суддя ухвалив відсторонити Лисенка від посади комбрига на строк до 11 травня 2026 року. Про це повідомила "Українська правда".

Що відомо про рішення суду?

Печерський районний суд міста Києва 19 березня розглянув клопотання слідчого з третього відділу Територіального управління ДБР і задовольнив його.

Рішення можна буде оскаржити протягом п'яти днів з моменту оголошення. У виданні зазначили, що повний текст ухвали судді оголосять 23 березня.

Ухвала вступає в силу, якщо апеляцію не подадуть. У разі оскарження, рішення набирає сили після вердикту апеляційного суду.

У 43 ОМБ повідомили про повне сприяння проведенню розслідування та забезпечення взаємодії з правоохоронними органами.

Усі необхідні матеріали надано, доступ до інформації забезпечено відповідно до вимог чинного законодавства України,

– зазначили в бригаді.

Як Лисенко зловживав службовим становищем?