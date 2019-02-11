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      Суд над Супрун: відсторонену очільницю МОЗ зустріли оплесками, Мосійчука – вигуками "Ганьба!"

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      Суд над Супрун
      Суд над Супрун / 24 канал

      В Окружному адміністративному суді Києва розпочинається засідання, на якому розглянуть клопотання Міністерства юстиції України про скасування заборони Уляні Супрун виконувати обов’язки міністерки охорони здоров’я. Під будівлею суду зібралось багато активістів, аби підтримати відсторонену очільницю МОЗ.

      Про це повідомляє кореспондентка 24 каналу з місця подій. 

      Читайте також: Мосійчук проти Супрун: чому міністру заборонили працювати та чим це може завершитись


      Суд по Супрун 11 лютого 2019


      Суд по Супрун 11 лютого 2019

      Люди тримають у руках плакати "Руки геть від Уляни Супрун", "Манту мочити можна, а Уляну Супрун – ні!", "Якщо звільнять Супрун, то хто буде лікувати Ляшка від сказу?", "Уляна Супрун – міністр охорони мого здоров'я". 


      Суд по Супрун 11 лютого 2019

      Дивіться відео: сотні людей прийшли підтримати Супрун під будівлю суду у Києві


      Суд по Супрун 11 лютого 2019

      Онлайн-трансляція з-під зали суду

      Справа Супрун

      Окружний адмінсуд Києва розглядає клопотання уряду про скасування заборони мені виконувати повноваження міністра охорони здоров‘я України. Біля суду відбувається акція.

      Опубліковано Уляна Супрун Понеділок, 11 лютого 2019 р.

      Коли до зали суду прибула відсторонена від роботи міністерка, її зустріли оплесками. А от радикала Ігоря Мосійчука, який і подав позов проти Супрун, – вигуками "Ганьба!".

      Мосійчук прибув на засідання у справі відсторонення Супрун від виконання обов'язків очільниці МОЗ: відео

      Хто та чому відсторонив Уляну Супрун?1. Депутат "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігор Мосійчук подав позов до суду на Уляну Супрун з вимогою про заборону їй працювати на посаді міністра охорони здоров'я.

      2. Окружний адміністративний суд Києва частково ухвалив рішення щодо Супрун. В документі йдеться, що їй заборонено "вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України".

      3. Відповідно до ухвали її було відсторонено з "ознаками очевидної протиправності". Окрім того, у суді переконують, що Супрун мала подвійне громадянство, а це заборонено законом України.

      4. Юристка Ірина Шумська пояснила у коментарі 24 каналу, що наразі законодавство не передбачає ні адміністративної, ані кримінальної відповідальності за наявність подвійного громадянства.

      5. Сам Мосійчук не надав обгрунтованих доказів, чому вважає Уляну Супрун некомпетентною для того, щоб обіймати свою посаду.

      6. Відсторонення Уляни Супрун триватиме доти, доки Окружний суд не скасує своє рішення або допоки Супрун сама не подасть апеляційну скаргу.

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      Теги: Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Новини України Судді Ігор Мосійчук Новини Києва Радикальна партія
      Джерело: 24 канал
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