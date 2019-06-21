Суд обрав запобіжний захід Миколі Тарасову, якого звинувачують у вбивстві Дарії Лук’яненко: фото

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід Миколі Тарасову. Його підозрюють у вбивстві 11-річної дівчинки Дарії Лук’яненко. Тарасова арештували без права внесення застави.

Запобіжний захід 26-річному Миколі Тарасову обирали в той самий день, коли відбувся похорон Дарії Лук’яненко.

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Підозрюваному у вбивстві обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, терміном на 60 діб, без альтернативи внесення застави.



Підозрюваний у вбивстві 11-річної Дарії Лук'яненко/ фото Odessa Online

Дівчинку із села Іванівка на Одещині шукали тиждень після того, як вона загадково зникла 13 червня. Дитина зникла посеред білого дня дорогою на танцювальний гурток. Її розшукували поліція, Нацгвардія, кінологи з собаками та авіація. Також до пошуків долучилося близько 200 волонтерів та місцевий аероклуб.

Тіло дитини знайшли 19 червня у вигрібній ямі по сусідству з її домівкою.



Микола Тарасов у залі суду/ скрін із відео

Головний підозрюваний у справі – 26-річний Микола Тарасов. Під час допиту житель Іванівки і сусід Дарини зізнався поліцейським у скоєному злочині.

Під час засідання, на якому Тарасову обирали запобіжний захід, він розповів, що дитина сама зайшла на подвір’я його дому. Чоловік сказав, що вбив дівчинку через 15-20 хвилин після цього.



Тарасова відправили до СІЗО/ фото Odessa Online

На запитання, чому він так вчинив, відповів: "Не знаю".

Прокурор під час засідання заявив, що Тарасов небезпечний для суспільства і попросив два місяці арешту.

Підозрюваному у вбивстві 11-річної Дарії Лук’яненко висунули обвинувачення одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу: "Викрадення", "Замах на зґвалтування неповнолітнього", "Вбивство" та "Наруга над тілом".

Йому загрожує довічне ув’язнення.