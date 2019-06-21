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      Суд обрав запобіжний захід Миколі Тарасову, якого звинувачують у вбивстві Дарії Лук’яненко: фото

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      Суд над Миколою Тарасовим за вбивство Дарії Лук’яненко - запобіжний захід
      Микола Тарасов / Odessa Online

      Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід Миколі Тарасову. Його підозрюють у вбивстві 11-річної дівчинки Дарії Лук’яненко. Тарасова арештували без права внесення застави.

      Запобіжний захід 26-річному Миколі Тарасову обирали в той самий день, коли відбувся похорон Дарії Лук’яненко.

      Важливо: Як вбили Дарію Лук'яненко: поліція розкрила подробиці

      Підозрюваному у вбивстві обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, терміном на 60 діб, без альтернативи внесення застави.

      Тарасов вбивство Лук'яненко
      Підозрюваний у вбивстві 11-річної Дарії Лук'яненко/ фото Odessa Online

      Дівчинку із села Іванівка на Одещині шукали тиждень після того, як вона загадково зникла 13 червня. Дитина зникла посеред білого дня дорогою на танцювальний гурток. Її розшукували поліція, Нацгвардія, кінологи з собаками та авіація. Також до пошуків долучилося близько 200 волонтерів та місцевий аероклуб.

      Тіло дитини знайшли 19 червня у вигрібній ямі по сусідству з її домівкою.

      Микола Тарасов суд
      Микола Тарасов у залі суду/ скрін із відео

      Головний підозрюваний у справі – 26-річний Микола Тарасов. Під час допиту житель Іванівки і сусід Дарини зізнався поліцейським у скоєному злочині.

      Під час засідання, на якому Тарасову обирали запобіжний захід, він розповів, що дитина сама зайшла на подвір’я його дому. Чоловік сказав, що вбив дівчинку через 15-20 хвилин після цього.

      Тарасов суд запобіжний захід
      Тарасова відправили до СІЗО/ фото Odessa Online

      На запитання, чому він так вчинив, відповів: "Не знаю".

      Прокурор під час засідання заявив, що Тарасов небезпечний для суспільства і попросив два місяці арешту.

      Підозрюваному у вбивстві 11-річної Дарії Лук’яненко висунули обвинувачення одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу: "Викрадення", "Замах на зґвалтування неповнолітнього", "Вбивство" та "Наруга над тілом".

      Йому загрожує довічне ув’язнення.

      blog_ava
      Похорон 11-річної Дарії Лук'яненко в Іванівці: фото 18+
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      Теги: Новини України Дарія Лук'яненко Судді Новини Одеси Кримінальні новини
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