Суд наклав арешт на російський танкер NEYMA, – Матіос

Разом із судном під арешт потрапили вилучені СБУ документи. Окрім того, в інстанції визнали законними обшуки, які проводили на танкері NEYMA.

Російські ЗМІ поширюють недостовірну інформацію про нібито незаконне слідчих дій на судні без дозволу консула РФ. Проте кораблі після проходження прикордонного та митного контролю на території України, вважаються такими, що мають відкритий кордон. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

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Що це за корабель і чому навколо нього стільки розмов? Бо російський танкер NEYMA був одним із тих, хто брав участь у перекритті Керченської протоки. Це дало змогу країні-агресору заблокувати проходження кораблів Військово-морських сил України в Азовському морі. Сталися ці події після того, як РФ атакувала українські судна поблизу Керченської протоки і взяла в полон 24 моряків.

Суд наклав арешт на вказане судно разом з вилученими під час обшуку документами. Ми це зробили. Крапка!

– написав Матіос на своїй Facebook-сторінці.

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