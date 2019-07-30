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      Суд наклав арешт на російський танкер NEYMA, – Матіос

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      Танкер NEYMA
      Танкер NEYMA

      Разом із судном під арешт потрапили вилучені СБУ документи. Окрім того, в інстанції визнали законними обшуки, які проводили на танкері NEYMA.

      Російські ЗМІ поширюють недостовірну інформацію про нібито незаконне слідчих дій на судні без дозволу консула РФ. Проте кораблі після проходження прикордонного та митного контролю на території України, вважаються такими, що мають відкритий кордон. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

      Актуально: Затриманий російський танкер NEYMA: причини та реакція

      Що це за корабель і чому навколо нього стільки розмов? Бо російський танкер NEYMA був одним із тих, хто брав участь у перекритті Керченської протоки. Це дало змогу країні-агресору заблокувати проходження кораблів Військово-морських сил України в Азовському морі. Сталися ці події після того, як РФ атакувала українські судна поблизу Керченської протоки і взяла в полон 24 моряків.

      Суд наклав арешт на вказане судно разом з вилученими під час обшуку документами. Ми це зробили. Крапка!
      – написав Матіос на своїй Facebook-сторінці.

      Що відомо про танкер NEYMA та його затримання: відео

      Цікаво: Історія російсько-українських конфліктів на морі: від Тузли до NEYMA

      blog_ava
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      Теги: Судді Новини України Новини політики Танкер NEYMA Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія
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