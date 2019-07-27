Затриманий російський танкер NEYMA: причини та реакція

СБУ затримала російський танкер NEYMA 24 липня. Саме цей танкер за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці. Аби приховати це, назву судна із NIKA SPIRITзмінили на NEYMA.

У США дії України назвали прикладом вирішення міжнародних суперечок. А ось у Росії заявляють про провокацію.

Читайте також: Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини

► Реакція США

Як мирно вирішувати спори – показала Україна під час інциденту з російським танкером. У США привітали дії України та назвали це прецедентом для вирішення міжнародних питань.

"Те, як Україна повела себе у вчорашньому інциденті з танкером, говорить про те, що нова влада має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм. Це хороший прецедент для мирного вирішення спорів", – заявили в посольстві США в Україні.

► Реакція Росії

Росія ж різко засуджує затримання свого судна в Ізмаїлі. У Кремлі це називають провокацією та навіть піратством. Визнавати ж порушення закону не хочуть.

Это пиратские бандитские действия,

– заявив заступник глави комітету Держдуми у справах СНД Константін Затулін.

► Що відомо про затримання судна NEYMA

Російське судно NEYMA і справді затримали через порушення українського законодавства. Переконують експерти Майдану закордонних справ. Судно у 2017 році заходило до окупованого Криму, чим порушило український кордон. Воно є речовим доказом у справі про таран українських кораблів поблизу Керченської протоки 2018 року. Щоправда, аби приховати це, назву судна із NIKA SPIRITзмінили на NEYMA.

Вибачте, коли з борта зрізають болгаркою літери і це закривають дошкою і закрашують, то, знаєте, це щось в стилі Равшана і Джумшута, чесно. Другий варіант: це було зроблене навмисно, щоб спровокувати затримання танкера, а потім зробити такий квазіобмін танкера на корбалі наших ВМС,

– припустив екс-представник президента в АР Крим Борис Бабін.

Україна ж на відміну від Росії, моряків відпустила. І цим самим не порушила норм Морського права.

"Під час проведення слідчих дій, встановлено, що екіпаж танкеру, який знаходилися на борту, не порушувавав норми Морського права та закони України, тому підстав для їх затримання виявлено не було", – заявили в СБУ.

А ось затримані восени минулого року українські моряки після тарану поблизу Керченської протоки таки залишаються заґратованими у Росії. Навіть попри те, що світова спільнота закликала Москву їх відпустити.

Відео про затримання російського танкера NEYMA: