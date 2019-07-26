У США схвально відгукнулись про затримання Україною російського танкера NEYMA

Те, як Україна повелась під час затримання російського танкера NEYMA у порту Ізмаїла, свідчить про те, що нова влада має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно та відповідно до міжнародних норм.

Про це заявили у Посольстві США в Києві та наголосили, що "це хороший прецедент для мирного вирішення спорів".

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Те, як Україна повела себе у вчорашньому інциденті з танкером, говорить про те, що нова влада має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно і відповідно до міжнародних норм. Це хороший прецедент для мирного вирішення спорів. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 26, 2019

Дивіться відео про затримання російського танкера NEYMA:

Що відомо про затримання російського танкера NEYMA?

24 липня СБУ затримала в порту Ізмаїла російський танкер NEYMA, який за прямим наказом ФСБ Росії 25 листопада 2018 року блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці. Окрім NEYMA, прохід українських суден блокували буксири "Быстрый" та "Гандвик".

За фактом блокування танкером NEYMA каналу в Керченській протоці слідчі СБУ почали розслідування та заочно повідомили про підозру 15 посадовцям вищого військового керівництва Росії.

Танкер NEYMA прибув до порту Ізмаїла з окупованої Керчі. Причиною прибуття російські ЗМІ назвали необхідність ремонту судна. Проте перехід з Керчі в Ізмаїл судно здійснювало підозріло довго – аж 3 доби.

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Зрештою, танкер затримали. Він – речовий доказ у справі захоплення українських кораблів. На танкері провели обшук, вилучили документи, бортові журнали та записи радіоперемовин під час подій у Керченській протоці

Усіх 10 членів команди танкера NEYMA допитали, відпустили і 26 липня вони вже прибули до Москви. Зауважимо, що це – не ті люди, які були причетні до захоплення українських моряків восени 2018 року. Напередодні виходу з Керчі в Ізмаїл власник судна змінив не лише його назву на NIKA SPIRIT, а і весь екіпаж.