У США схвально відгукнулись про затримання Україною російського танкера NEYMA
Те, як Україна повелась під час затримання російського танкера NEYMA у порту Ізмаїла, свідчить про те, що нова влада має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно та відповідно до міжнародних норм.
Про це заявили у Посольстві США в Києві та наголосили, що "це хороший прецедент для мирного вирішення спорів".
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Дивіться відео про затримання російського танкера NEYMA:
Що відомо про затримання російського танкера NEYMA?
24 липня СБУ затримала в порту Ізмаїла російський танкер NEYMA, який за прямим наказом ФСБ Росії 25 листопада 2018 року блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці. Окрім NEYMA, прохід українських суден блокували буксири "Быстрый" та "Гандвик".
За фактом блокування танкером NEYMA каналу в Керченській протоці слідчі СБУ почали розслідування та заочно повідомили про підозру 15 посадовцям вищого військового керівництва Росії.
Танкер NEYMA прибув до порту Ізмаїла з окупованої Керчі. Причиною прибуття російські ЗМІ назвали необхідність ремонту судна. Проте перехід з Керчі в Ізмаїл судно здійснювало підозріло довго – аж 3 доби.
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Зрештою, танкер затримали. Він – речовий доказ у справі захоплення українських кораблів. На танкері провели обшук, вилучили документи, бортові журнали та записи радіоперемовин під час подій у Керченській протоці
Усіх 10 членів команди танкера NEYMA допитали, відпустили і 26 липня вони вже прибули до Москви. Зауважимо, що це – не ті люди, які були причетні до захоплення українських моряків восени 2018 року. Напередодні виходу з Керчі в Ізмаїл власник судна змінив не лише його назву на NIKA SPIRIT, а і весь екіпаж.