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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
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      У США схвально відгукнулись про затримання Україною російського танкера NEYMA

      1481 Читать новость на русском
      Російський танкер NEYMA
      Російський танкер NEYMA / Prorok70.livejournal.com/2596408.html

      Те, як Україна повелась під час затримання російського танкера NEYMA у порту Ізмаїла, свідчить про те, що нова влада має намір захищати інтереси країни не лише твердо, а й гуманно та відповідно до міжнародних норм.

      Про це заявили у Посольстві США в Києві та наголосили, що "це хороший прецедент для мирного вирішення спорів".

      Читайте також: Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини

      Дивіться відео про затримання російського танкера NEYMA:

      Що відомо про затримання російського танкера NEYMA?

      24 липня СБУ затримала в порту Ізмаїла російський танкер NEYMA, який за прямим наказом ФСБ Росії 25 листопада 2018 року блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці. Окрім NEYMA, прохід українських суден блокували буксири "Быстрый" та "Гандвик".

      За фактом блокування танкером NEYMA каналу в Керченській протоці слідчі СБУ почали розслідування та заочно повідомили про підозру 15 посадовцям вищого військового керівництва Росії.

      Танкер NEYMA прибув до порту Ізмаїла з окупованої Керчі. Причиною прибуття російські ЗМІ назвали необхідність ремонту судна. Проте перехід з Керчі в Ізмаїл судно здійснювало підозріло довго – аж 3 доби.

      Читайте також: Адвокат полонених українських моряків прокоментував затримання російського судна

      Зрештою, танкер затримали. Він – речовий доказ у справі захоплення українських кораблів. На танкері провели обшук, вилучили документи, бортові журнали та записи радіоперемовин під час подій у Керченській протоці

      Усіх 10 членів команди танкера NEYMA допитали, відпустили і 26 липня вони вже прибули до Москви. Зауважимо, що це – не ті люди, які були причетні до захоплення українських моряків восени 2018 року. Напередодні виходу з Керчі в Ізмаїл власник судна змінив не лише його назву на NIKA SPIRIT, а і весь екіпаж.

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Танкер NEYMA Україна – Росія Новини США Водний транспорт Конфлікт в Азовському морі СБУ Українські моряки в полоні
      Джерело: 24 канал
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