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      Затримання судна з Росії: експерт розповів про важливі деталі

      2123 Читать новость на русском
      Чому російське судно обходило санкції тривалий час?
      Чому російське судно обходило санкції тривалий час? / Новинарня

      Затримання російського танкера NEYMA виявило кілька важливих факторів. Зокрема, що Україна готова проявляти характер. Але виникає питання щодо можливої контрабанди з Росією, яка існувала за попередньої влади.

      Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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      Президент Зеленський продемонстрував рішучість у прийнятті рішень. Нове керівництво готове захищати національні інтереси України і протистояти російській агресії. Компромісу щодо вектору зовнішньої політики з боку Зеленського не буде,
      – говорить Дмитро Снєгирьов.

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      Що важливо, наголошує експерт, перед виходом з Керчі власник повністю змінив екіпаж. Україна відпустила екіпаж правильно, бо ці люди не мають стосунку до блокування проходу українських суден Керченською протокою в листопаді 2018 року.

      Виникає питання: чому російське судно, що перебуває під санкціями, зайшло на ремонт в Ізмаїл? Це фінансування тероризму. Також є питання про трафік товарів з окупованого Криму в Україну через Ізмаїл. Чому раніше ніхто не помічав порушення санкційного режиму? Наші спецслужби не протидіяли контрабанді у великих масштабах?
      – зазначає Снєгирьов.

      На переконання експерта, президент Зеленський повинен відреагувати на те, чому в українських портах ремонтуються російські судна, і хто мав з цього зиск? Потрібно перекрити контрабандні канали з окупованим Кримом. При цьому Снєгирьов не виключає, що це була провокація Росії.

      Чому Україна затримала російський танкер NEYMA? 25 липня 2019 року СБУ затримала російський танкер NEYMA у порту Ізмаїла. Танкер за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці в листопаді 2018 року. Українські силовики обшукали танкер, вилучили документи, бортові журнали та записи радіоперемовин, здійснених під час подій у Керченській протоці. Затримане судно є речовим доказом у справі захоплення українських кораблів. Готується клопотання до суду про його арешт. СБУ затримала та допитала 10 членів екіпажу танкера NEYMA. Згодом, як правова держава, Україна дозволила морякам повернутися додому.

      російські кораблі керченська протока
      Російські судна, які допомагали захоплювати українських моряків на Азові / інфографіка 24 каналу

      Дивіться відео, як СБУ затримала російський танкер NEYMA:

       

      blog_ava
      День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Володимир Зеленський Танкер NEYMA Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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