Суд обрав запобіжний захід братові заступника голови Запорізької облради

Червонозаводський райсуд Харківської області у ніч на неділю визначив міру запобіжного заходу Марку Марченку, якого підозрюють у заволодінні чужим майном.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, передає "Інтерфакс-Україна".

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Йому, як і раніше братові (заступнику голови Запорізької облради Владиславу Марченку, якого також підозрюють у цій справі – ред.), суд визначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета,

– йдеться у заяві.

Прокуратура вимагала більш жорсткий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі нанесеного, за даними досудового слідства, збитку у розмірі 87 мільйонів гривень.

Раніше стало відомо, що суд помістив під цілодобовий домашній арешт заступника голови Запорізької облради Владислава Марченка.

Адвокати Марченка заявили, що будуть оскаржувати рішення суду і просити змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт. Вони хочуть, щоб підозрюваний міг виконувати свої обов'язки в облраді.

Нагадаємо, 21 грудня Харківська обласна прокуратура проводила обшуки у чиновників Запоріжжя за фактом привласнення майна. Того ж дня арештували керівника Запорізької обласної організації "Самопомочі", заступника голови облради Владислава Марченка.