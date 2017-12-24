16:25
24 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нова
Вєсті Кремля
20:18, 23 грудня
Вєсті.UA.Жир. Відьмацька партія Савченко. Гардероб найбільшого патріота
Вєсті.UA
20:39, 23 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Зв’язок у домобільну еру
Згадати все
23:48, 21 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СТАНІСЛАВ ЄЖОВ НАФТОГАЗ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ

Суд обрав запобіжний захід братові заступника голови Запорізької облради

09:56, сьогодні 254 Читать новость на русском
Суд обрав запобіжний захід Марку Марченку
Суд обрав запобіжний захід Марку Марченку / Фото із відкритих джерел

Червонозаводський райсуд Харківської області у ніч на неділю визначив міру запобіжного заходу Марку Марченку, якого підозрюють у заволодінні чужим майном.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, передає "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Готується жорсткий сценарій, – нардеп про затримання членів "Самопомочі"

Йому, як і раніше братові (заступнику голови Запорізької облради Владиславу Марченку, якого також підозрюють у цій справі – ред.), суд визначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета,
– йдеться у заяві.

Прокуратура вимагала більш жорсткий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі нанесеного, за даними досудового слідства, збитку у розмірі 87 мільйонів гривень.

Раніше стало відомо, що суд помістив під цілодобовий домашній арешт заступника голови Запорізької облради Владислава Марченка.

Адвокати Марченка заявили, що будуть оскаржувати рішення суду і просити змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт. Вони хочуть, щоб підозрюваний міг виконувати свої обов'язки в облраді.

Нагадаємо, 21 грудня Харківська обласна прокуратура проводила обшуки у чиновників Запоріжжя за фактом привласнення майна. Того ж дня арештували керівника Запорізької обласної організації "Самопомочі", заступника голови облради Владислава Марченка.

Теги: Новини України Новини політики Самопоміч Новини Харкова Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Що змінить закон про реінтеграцію окупованих територій: думка експерта
5 вересня , 07:01
Прогноз погоди на 11 липня: суне циклон з дощами і грозами, але спека не відступає
 11 липня , 06:30
Жертвуючи 5 грн, клієнти WOG рятують тисячі дітей
 26 грудня , 09:40
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук